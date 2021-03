Crise du coronavirus – Combattre la procrastination quand on télétravaille S’autodiscipliner dans son travail n’est pas donné à tout le monde, d’autant plus lorsqu’il faut le faire depuis chez soi. Des experts détaillent ce phénomène et partagent leurs conseils Julie Müller

Pas moins de 25% des personnes actives estiment être moins productives lorsqu’elles travaillent depuis chez elles. Pexels

Pour ou contre le télétravail, le débat est encore ouvert. Et pour cause, employés comme employeurs craignent la tentation: celle de procrastiner chez soi, à l’abri du regard de ses collègues et supérieurs.

Bien que les récentes études démontrent une réelle accélération de l’accroissement du télétravail en Suisse, pas moins de 25% des personnes actives estimeraient pour l’heure être moins productives lorsqu’elles travaillent depuis chez elles (Deloitte) et seules 13% seraient contrôlées par leur entreprise d’après le FlexWork Survey 2020. Cette autonomie quasi totale et vite acquise durant l’année écoulée ne semble pourtant pas convenir à tous.