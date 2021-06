Aménagement – Cologny lutte pour bloquer un projet écologique des SIG La Commune s’oppose à l’utilisation d’un de ses quais. Résultat: Genilac, le grand projet de réseau thermique des SIG, est bloqué. Les acteurs s’expliqueront devant le Tribunal fédéral. Marc Bretton

Le quai de Cologny. Les travaux rendront 150 mètres de quai impraticables pendant des mois. LAURENT GUIRAUD

Pour diminuer les émissions de CO2, comme le souhaite le Conseil d’État, il faudra utiliser moins de carburants fossiles. Lancé par les Services industriels (SIG), Genilac (lire ci-dessous) va dans ce sens, puisque d’ici à 2035, ce projet de chauffage et de climatisation à distance devrait permettre d’économiser l’équivalent de 70’000 tonnes de CO 2 par an. Mais le projet verra-t-il vraiment le jour au moment prévu? Ce n’est pas sûr, car depuis deux ans, un conflit oppose la Commune de Cologny aux SIG, qui illustre le difficile équilibrage des intérêts en présence.