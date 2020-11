Classement des communes – Cologny a la plus grande capacité financière Le calcul se base notamment sur les revenus fiscaux de la commune rapportés au nombre d’habitants. Le Conseil d’État a également communiqué les montants de la péréquation intercommunale pour 2021. Céline Garcin

La mairie de Cologny. Pascal Frautschi (archives)

Cologny est actuellement la commune genevoise avec l’indice de capacité financière le plus élevé. Elle ravit la place à Anières, qui a occupé la tête de ce classement ces cinq dernières années et apparaît désormais en troisième derrière Genthod. Les communes de la Champagne – Aire-la-Ville, Avusy, Avully et Chancy – arrivent en dernière position.

Mais à quoi correspond cet indice exactement? «Il permet d’étalonner les communes entre elles en tenant compte de plusieurs éléments», répond Marc Gioria, du Département cantonal des finances. L’indice 2021 est en réalité la moyenne des indices annuels des trois dernières années, soit 2017, 2018 et 2019. Ces derniers sont calculés sur la base des revenus fiscaux de la commune en question rapportés à son nombre d’habitants, au nombre d’élèves dans ses écoles et au domaine public à sa charge, notamment.