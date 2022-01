Ski de fond – Dario Cologna interrompt son Tour de Ski Le Grison de 35 ans comptait sur le Tour de Ski, une compétition qu’il a gagnée à quatre reprises lors de sa longue et fructueuse carrière, pour monter en puissance avant les Jeux. C’est raté: malade, il a mis la flèche avant même la 5e étape dans le Val di Fiemme (Ita). Sport-Center

Le Suisse souffre d’une toux persistante. AFP

L’ultime saison au plus haut niveau du quadruple médaillé d’or olympique ressemble pour l’instant à un long pensum. Le Grison n’a participé qu’à huit épreuves de Coupe du monde depuis son coup d’envoi à Ruka à la fin du mois de novembre. Il s’était ensuite déçu lui-même pour ses adieux à Davos, à la mi-décembre (24e du 15 km). Lundi, il a abandonné sur le Tour de Ski, une de ses épreuves fétiches.

Il y avait pourtant du mieux, chez le Suisse, depuis le départ donné à Lenzerheide le 28 décembre. S’il n’a, comme d’habitude, pas pu régater sur les deux sprints courus jusqu’ici (58e et 67e), Cologna avait retrouvé un semblant de rythme lors des 15 kilomètres en styles classique et libre dans les Grisons (20e) comme à Oberstdorf (15e).

Le fondeur du Val Müstair a toutefois renoncé au matin des épreuves finales de Val di Fiemme, un nouveau 15 km libre ce lundi, avant la terrible montée en direction de l’Alpe Cermis, au programme des 10 bornes décisives de mardi. Il ne lui restera guère que les week-ends aux Rousses (Fra/14 au 16 janvier) et à Planica (Slo/22-23 janvier) pour parfaire sa condition avant de partir pour la Chine.

«Mon grand objectif de la saison reste pour moi les Jeux olympiques de Pékin, a tempéré la star grisonne, citée dans un communiqué de sa Fédération. Cette année encore, une toux sèche et irritante a été de mal en pis tout au long du Tour de Ski et m’a handicapé pour récupérer comme il faut. En prime, il me manque encore quelques pour-cent au niveau de la performance.»

Cologna n’est toutefois pas inquiet, pense toujours pouvoir monter en puissance et ainsi faire autre chose que de la figuration pour son baroud d’honneur olympique dans un mois: «je pense que d’anticiper ma récupération et l’intégration à mon programme d’entraînements ciblés va me permettre de mieux combler mes lacunes que de prendre part aux deux dernières étapes difficiles du Tour de Ski.»

