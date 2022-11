Petite enfance – Collonge-Bellerive tourne le dos aux mamans de jour Peu convaincu par l’association Koala, le Conseil municipal à majorité PLR veut mettre en place une autre solution communale. Alice Randegger

Collonge-Bellerive est plutôt bien lotie en termes d’accueil familial de jour, que ce soit en places en crèche ou au jardin d’enfants. VQH

La séance du Conseil municipal de Collonge-Bellerive de mardi a été agitée. En cause: la garde d’enfants, et plus particulièrement les mamans de jour. La Commune participe à hauteur de 20’000 francs par an à l’association Koala. Cette dernière met en relation les familles et les accueillantes de jour pour la région Arve-Lac depuis 1995, d’Hermance à Thônex. À partir de 2023, cette solution n’existera plus.

Le budget est pourtant excédentaire dans cette commune qui a voté le même soir des motions en faveur de la baisse du centime additionnel et la création d’un fonds écologique à hauteur de 1% des revenus annuels, soit 400’000 francs par an.

Le clivage était clair. «Le PLR est contre Koala depuis des années!» a rappelé Jean-Marie Hainaut, président de la commission sociale chargée du dossier. Le parti, qui détient la majorité absolue, veut réfléchir à une solution de remplacement locale et autonome. «Créer un système indépendant va engendrer une surcharge de tâches administratives et reviendra bien plus cher», a rétorqué Le Centre.

«J’ai honte du Conseil municipal!» Ruth Vesti, conseillère municipale du Centre

Deux élues du parti, particulièrement sensibles au sujet, ont interpellé l’assemblée. «Qui sommes-nous pour enlever ce choix de garde aux habitants de la commune?» a demandé Béatrice Leitner-Riat. Sa collègue Ruth Vesti a renchéri: «J’ai honte du Conseil municipal!»

Majorité écrasante

La commune est plutôt bien lotie en termes d’accueil familial de jour, que ce soit en places en crèche ou au jardin d’enfants. Seules quelques familles de Collonge-Bellerive ont actuellement recours à une maman de jour par l’intermédiaire de Koala. Une solution de remplacement sera cependant nécessaire: les horaires de prise en charge des enfants sont plus flexibles que ceux des crèches, et les coûts, moindres, a aussi rappelé Le Centre.

Le sujet a été réabordé à plusieurs reprises tout au long de la séance. Mais les votes ont été à chaque fois sans appel; Le Centre et Alliance communale se sont heurtés au PLR. Une de leurs membres et les Vert’libéraux se sont, eux, systématiquement abstenus.

