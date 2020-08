Fait divers – Collision frontale au milieu du pont du Mont-Blanc L’accident survenu mardi à la mi-journée à Genève a fait deux blessés. Pronostic vital engagé pour l’une des victimes. Thierry Mertenat

Le toit de l’une des voitures a dû être découpé par les pompiers du SIS pour permettre la désincarcération de son conducteur. Laurent Guiraud

Un accident au beau milieu de l’axe le plus sensible reliant les deux rives et c’est l’ensemble de la circulation, bien au-delà de l’hypercentre, qui est durablement impactée. Mais le travail est d’abord celui des secouristes. Ils sont appelés ce mardi à 12 h 45 sur le pont du Mont-Blanc pour une collision frontale entre deux véhicules, l’un de type SUV roulant en direction de Rive, l’autre beaucoup plus petit arrivant en face.

Oui, en face, car le conducteur vient de se déporter complètement sur la gauche et de percuter la glissière qui marque la séparation avec la zone piétonne. Une perte de maîtrise aussi subite que dramatique.

L’habitacle de la voiture de tourisme ayant provoqué l’accident est déformé, il faut procéder à une désincarcération pour accéder à la victime. Le véhicule est dépavillonné, deux airbags au moins se sont déclenchés, mais le chauffeur est grièvement blessé, son pronostic vital est engagé, indique la police genevoise, déployée en nombre sur les lieux.

La conductrice qui a vu la voiture surgir sur sa voie sans pouvoir l’éviter est également blessée. Elle est âgée de 30 ans et a été transportée à son tour vers les urgences hospitalières.

Plus d’une heure après la collision, les engins impliqués sont toujours sur place, entourés par les enquêteurs de la brigade routière et accidents. Des relevés nécessaires avant de faire venir les dépanneuses.

Sur la Rive droite, les bouchons sont majuscules. On roule au pas le long de la rue de la Servette jusqu’à la hauteur de l’avenue Wendt. Le réseau des TPG est lui aussi fortement touché, les dommages collatéraux se mesurent toute l’après-midi, la régie se démenant pour rattraper ses retards accumulés avant l’heure de pointe.