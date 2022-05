Accident de la route – Collision entre un taxi et un tram L’accident s’est déroulé sur la route de Chêne, mardi après-midi. La police cherche des témoins. Léa Frischknecht

Un tram est entré en collision avec un taxi (image d’illustration). Laurent Guiraud

Le choc s’est produit à 14 h 15. Un taxi et un tram sont entrés en collision sur la route de Chêne, au niveau du numéro 110, soit à la hauteur de la clinique des Grangettes, en direction de la frontière. Aucun blessé n’est à déplorer mais la circulation a été interrompue durant environ quarante-cinq minutes et plus aucun tram ne circulait entre les arrêts Plainpalais et Moillesulaz.

Si la chaussée a été libérée vers 15 h, la police recherche actuellement des témoins de la scène. Ceux-ci peuvent prendre contact avec le poste de police de Chêne, au 022 427 68 30.

Léa Frischknecht est journaliste stagiaire à la rubrique genevoise. Après un bachelor en Science politique à l’Université de Genève, elle a obtenu son master à l’Académie des médias et du journalisme de l’Université de Neuchâtel. Plus d'infos

