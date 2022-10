Elle mijotait depuis un moment, la nouvelle est tombée vendredi: le CERN se résout à freiner ses expériences pour cause de crise énergétique. Pour le laboratoire, cela tombe mal, lui qui venait de relancer, ce printemps, son célèbre grand collisionneur de hadrons, le LHC, pour une période qui doit durer quatre ans. Or ses essais de chocs de particules ont heurté de plein fouet les appels à la sobriété et les menaces de pénuries.