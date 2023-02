LIVRES | 30% de rabais pour les abonnés – Collection Humour Sélection de 3 livres pour Fr. 44.– au lieu de Fr. 63.–!

Dictionnaire impertinent des médias, Balthazar et (Tout) nouveau dictionnaire impertinent de la Suisse DR

Dictionnaire impertinent des médias

De Renaud Malik

Pourquoi appelle-t-on «marronnier» un sujet qui revient périodiquement? Le mariage de Kate et William, a-t-il vraiment été suivi par deux milliards de téléspectateurs? Les journalistes, paient-ils parfois pour obtenir des interviews? Tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur les médias sans jamais oser le demander aurait pu être le titre de ce livre. On y croise des figures familières (George Orwell ou Mark Zuckerberg), mais aussi des anonymes (titreurs, imprimeurs, modérateurs et autres bruiteurs). On y célèbre les épisodes glorieux de l’histoire du journalisme, sans occulter les moments de honte, les ratés, et les fausses notes. Ce petit dictionnaire ne se veut ni exhaustif, ni complètement sérieux. Il propose une brève incursion dans le monde des médias, en insistant sur les aspects les plus méconnus ou insolites.

L’auteur

Né en 1980, Renaud Malik a travaillé pendant cinq ans au quotidien Le Matin avant d’entrer à la Radio Télévision Suisse (RTS). Ce dictionnaire est inspiré de la chronique quotidienne qu’il a animée sur La Première, entre 2017 et 2018.

Prix à l’unité

Abonnés: Fr. 17.60.–* (20 % de rabais)

Lecteurs: Fr. 22.–*

Format: 12 x 19 cm, 128 pages

Balthazar

De Fabrice Jaccottet

Balthazar est un petit garçon philosophe. Il essaie de comprendre les mécanismes profonds de l’univers, des hommes et des choses. Dans sa découverte du monde, il est accompagné par Wilhelmina, une petite fille pleine d’émotions qui a des problèmes à s’endormir. Heureusement pour elle, son sommeil s’est personnifié un soir: il introduit une dose d’humour absurde dans la série en essayant d’aider Wilhelmina à trouver le sommeil. À cette bande curieuse s’ajoute Anne-Sophie, un bébé surintelligent, très sûre d’elle-même, qui fait office de chœur du théâtre grec en commentant les évènements d’une façon perçante et malicieuse, alors qu’elle ne sait pas encore parler.

L’humour subtil et farceur de ce monde des petits nous montre en fait, d’une façon surprenante, les absurdités de l’univers des adultes.

L’auteur

Né en 1981 à Berne, Fabrice Jaccottet a passé sa petite enfance au Cameroun. Une fois diplômé de l’École Supérieure des Beaux-Arts de Genève, il choisit de se consacrer à la bande dessinée et crée en 2015 la série Balthazar qui sera publiée quotidiennement dans l’édition suisse romande de 20 minutes durant près de deux ans. En outre, il travaille comme magasinier à la Bibliothèque Municipale de la Ville de Lausanne pour entretenir sa forme physique, et essaie d’être aussi indulgent avec ses deux filles qu’il l’est avec Balthazar et compagnie.

Prix à l’unité

Abonnés: Fr. 17.60.–* (20 % de rabais)

Lecteurs: Fr. 22.–*

Format: 17x 24 cm, 128 pages

(Tout) nouveau dictionnaire impertinent de la Suisse

De Christophe Buchi et Guy Mettan

Comment franchir le Röstigraben sans tomber dedans? Comment aimer Zurich quand on vient de La Chaux-de-Fonds? Comment épouser une Bernoise quand on est né à Lausanne? Faut-il boire le café fertig avec du kirsch ou de la damassine? Quelle est la différence entre la youtze et le yodel? Le Conseil fédéral est-il vraiment formé de Sept Sages? Ces importantes questions tourmentent Guy Mettan et Christophe Büchi depuis trente ans. Ils ont arpenté la Suisse de Genève à Romanshorn et de Bâle à Chiasso pour tenter d’y répondre. Vous découvrirez le fruit de leurs recherches sous la forme de cette (toute) nouvelle édition, enrichie et remise à jour, du dictionnaire impertinent paru en 2010 et déjà vendu à 11 000 exemplaires. Leur ouvrage, à la manière de Flaubert, recense les idées reçues qui font la Suisse et qui la rendent, à leurs yeux, à la fois unique et irremplaçable.



Les auteurs

Guy Mettan, Valaisan émigré à Genève, est actif dans le journalisme (Bilan, Tribune de Genève, Club suisse de la presse) et dans la politique (président du Grand Conseil en 2010). Auteur d’un poème symphonique rock sur Guillaume Tell, il a écrit plusieurs livres sur la Suisse.



Pendant longtemps correspondant en Suisse romande de la NZZ (Neue Zürcher Zeitung), Christophe Büchi est journaliste et auteur. Il a écrit plusieurs livres, notamment sur la question des langues en Suisses.Il est domicilié à Champéry (Valais) et travaille à Lausanne.



Dessins de Mix&Remix (hélas disparu en 2016, trois fois hélas).

Prix à l’unité

Abonnés: Fr. 15.20.–* (20 % de rabais)

Lecteurs: Fr. 19.–*

Format: 12x 19 cm, 232 pages

Prix et informations*:

Prix abonnés: Fr. 44.–*

Prix lecteurs: Fr. 63.–*

Les ouvrages seront livrés avec la facture directement par les éditions partenaires et ne peuvent être groupés que par éditeur. Un délai de livraison de 10 à 20 jours est à prévoir.

Dans la limite des stocks disponibles. Ouvrage également en vente en librairies. Achat d’un livre à l’unité possible, avec un rabais de 20 % pour les abonnés.

* TVA incluse. Frais de port en sus à la charge des lecteurs: Fr. 7.50.