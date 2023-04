LIVRES | 36% de rabais pour les abonnés – Collection Évasion en Suisse Du 17 avril au 17 mai 2023, profitez d'une sélection de 3 livres pour Fr. 50.– au lieu de Fr. 78.30!

A la recherche des lacs secrets de Suisse romande

De Stefan Ansermet

Qu’est-ce qu’un lac secret? C’est une étendue d’eau dormante qui a réussi l’exploit de demeurer inconnue du plus grand nombre. Seuls quelques naturalistes et les habitants les plus proches en savent l’existence. Un lac secret n’est pas indiqué par des panneaux à plusieurs kilomètres de distance, il n’est jamais affublé d’une buvette, équipé de pontons, d’un parking ou d’un itinéraire balisé. C’est un coin de nature resté proche de cet état originel devenu si rare dans nos contrées, un endroit que l’on vient admirer pour sa pureté et sa simplicité. Par définition, les lacs secrets sont des lieux un peu en-dehors du monde, uniquement protégés par leur discrétion ou leur éloignement. Ce livre vous emmène en découvrir une vingtaine en Suisse romande, des Alpes au Jura, avec de superbes photographies et des itinéraires détaillés.

Balades sensationnelles

De Patricia Brambilla

Il y en a pour tous les goûts et toutes les saisons. Le point commun de ces balades, c’est qu’il vous en restera quelque chose de fort et de vibrant. Ce livre vous propose en effet une immersion, par la conscience et les sens, dans un univers qui procure un beau dépaysement. C’est aussi parfois le bien-être physique qui sera la source d’une profonde satisfaction. Car certaines de ces expériences entraîneront votre endurance et vous inviteront à goûter au plaisir de l’effort maîtrisé. Sortir de votre routine, aller à la rencontre de paysages, d’animaux, de légendes, de traditions et de beautés naturelles, artistiques et architecturales pour vous ressourcer pleinement, tel est l’objectif de ce guide.

LOCOéMOTION

De Bernard Pichon

Disposant de l’un des réseaux de transports les plus denses du monde, la Suisse recèle dans ce domaine de véritables trésors d’originalité et de nombreux records! En Europe, elle propose par exemple le funiculaire le plus escarpé, la plus haute station ferroviaire, le plus grand lac souterrain navigable, la plus grande flotte de bateaux à vapeur… Au niveau mondial, on y trouve le funiculaire le plus élevé, le train à crémaillère le plus raide, le plus long escalier et d’autres encore… Mais au-delà des palmarès, c’est toute une gamme d’expériences ludiques, vertigineuses ou enchanteresses auxquelles ce guide nous invite. Téléphériques à plateformes tournantes, trains à crémaillère, élégantes locomotives à vapeur, express mythiques, véhicules rétro, vieux gréements, montgolfières et autres raretés comme un interminable ascenseur panoramique, des luges d’été, des tyroliennes ou des balades en rosalie… Des idées d’escapades pour grands et petits, amateurs de sensations fortes ou de paysages bucoliques. Des façons inédites de traverser, survoler et redécouvrir les régions spectaculaires de notre pays.

