Taïwan – Colère après la mort de 46 personnes dans l’incendie d’un immeuble De multiples problèmes de sécurité incendie avaient déjà été détectés dans l’immeuble où s’est déclenché l’incendie qui a tué 46 personnes jeudi à Taïwan.

Les pompiers expliquent notamment la violence de l’incendie par le fait que les cinq étages commerciaux inférieurs de l’immeuble étaient remplis de débris et d’objets abandonnés. AFP

Les flammes ont laissé place à la colère et à l’angoisse vendredi à Taïwan, au lendemain de la mort de 46 personnes dans l’incendie d’un immeuble délabré du sud de l’île, l’un des plus meurtriers dans un bâtiment d’habitation en 20 ans dans le monde.

L’incendie s’est déclaré à l’aube jeudi matin dans un immeuble de 13 étages à usage mixte de la ville de Kaohsiung, ravageant plusieurs étages avant que les pompiers ne parviennent à le maîtriser, quatre heures plus tard.

Selon les autorités, 41 personnes ont été hospitalisées. L’immeuble d’habitation était en mauvais état et la plupart des victimes étaient des personnes âgées à faible revenu, dont certaines étaient handicapées ou atteintes de démence.

«Classe ouvrière»

Lee Mao-shen, qui vit depuis 40 ans dans l’immeuble d’en face, regarde les pigeons se poser sur les balustrades de ce qu’il reste de l’appartement où son ami est mort la nuit précédente. Son voisin Cheng Yong-kang, qui fait partie de ceux qui ne sont jamais sortis de l’immeuble, élevait des pigeons depuis son balcon du septième étage, raconte le sexagénaire.

«Nous nous rencontrions tous les jours pour discuter, nous avons discuté le soir de sa mort», dit-il à l’AFP. Le sexagénaire décrit son quartier comme étant «principalement composé de gens de la classe ouvrière et de personnes âgées».

Le complexe aujourd’hui éventré où son ami est mort était autrefois un endroit dynamique, mais, comme le reste du quartier, il a connu des temps difficiles. «Il y avait un centre commercial et un cinéma à l’intérieur», se souvient-il. Mais les étages commerciaux étaient vides et abandonnés depuis plusieurs années.

Les pompiers expliquent notamment la violence de l’incendie par le fait que les cinq étages commerciaux inférieurs étaient remplis de débris et d’objets abandonnés qui ont généré les énormes quantités de fumée qui ont ensuite englouti les appartements résidentiels situés au-dessus.

Câblage exposé

Lin Chieh-ying, professeure de ballet à la retraite qui vit également en face, a déclaré que le bâtiment était vétuste depuis un précédent incendie il y a vingt ans, dans l’un des grands magasins aujourd’hui fermé. L’incendie n’avait fait aucune victime, mais une grande partie du bâtiment est tombée en ruine.

«Maintenant, il y a toujours des gens qui boivent la nuit et qui font du tapage», dit-elle. «Ils auraient dû démolir ce bâtiment il y a 20 ans». Les résidents ont déclaré avoir entendu plusieurs détonations fortes au moment où le feu s’est déclaré, vers 3 heures du matin jeudi, au rez-de-chaussée. Les médias locaux ont publié des images récentes de l’intérieur du bâtiment, où on peut voir des câblages exposés, des conduits d’eau rouillés et des cages d’escalier obstruées par des détritus.

Cité dans le «Taïpei Times», le directeur général du Bureau des travaux publics de Kaohsiung Su Chih-hsun a déclaré que de multiples problèmes de sécurité incendie avaient été identifiés lors d’inspections en 2019, 2020 et plus tôt cette année. Mais les efforts pour résoudre ces problèmes ont été entravés par un comité de gestion des bâtiments dysfonctionnel, selon lui.

Règles de construction strictes

Fréquemment frappée par des tremblements de terre et des typhons, l’île de Taïwan a des règles de construction strictes, mais les normes de sécurité ne sont pas souvent bien appliquées, en particulier dans les bâtiments anciens. Le maire de Kaohsiung a déclaré qu’un groupe de travail serait mis en place pour étudier la gestion par la ville de ce bâtiment et d’autres structures vieillissantes.

Taïwan est l’un des «tigres asiatiques» dont l’économie a fait un bond en avant au siècle dernier grâce à une industrialisation rapide. Mais les inégalités sont bien ancrées et de nombreuses personnes âgées, en particulier, ont été laissées pour compte.

