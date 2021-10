Passé et présent – Cointrin, c’est bien plus qu’un aéroport L’association Mémoires de Meyrin édite une brochure retraçant la vie de ce hameau campagnard devenu quartier citadin. Xavier Lafargue

Cointrin et ses villas (premier plan), l’aéroport et, au fond, la ville de Meyrin (à g.) et le quartier de la Citadelle (à dr.). On comprend mieux ici la «coupure» que représente l’aéroport… Klemm/DR

Cointrin, qu’est-ce que cela vous évoque? L’aéroport, certes. Mais c’est aussi, et surtout, une localité à part entière qui, bien que coincée entre Vernier et Le Grand-Saconnex, est meyrinoise. Même si le tarmac a profondément isolé du cœur de sa commune cet ancien village, où la densification est aujourd’hui galopante.

«Notre but est aussi de donner la parole à ceux qui ont fait ce quartier et y ont vécu.» Pierre-Alain Tschudi, membre du comité de l’association Mémoires de Meyrin

Avec la parution de «Cointrin, d’un hameau de campagne à un quartier de ville», une brochure de 52 pages richement illustrée vernie en public le samedi 16 octobre, l’association Mémoires de Meyrin veut retracer l’histoire de ce lieu, «souvent méconnue des Genevois et parfois des Meyrinois eux-mêmes, ce qui peut créer quelques crispations de la part de Cointrinois se sentant un peu oubliés», souligne Pierre-Alain Tschudi, membre du comité et ancien conseiller administratif.

Nombreux témoignages

«Notre but est aussi de donner la parole à ceux qui ont fait ce quartier et y ont vécu, poursuit-il. Nous voulions un regard extérieur et neutre, c’est donc la comédienne et metteure en scène Valentine Sergo qui a récolté ces témoignages, si nombreux que nous avons dû faire des choix drastiques. Mais nous les avons tous enregistrés et ils se trouvent désormais dans les archives communales.»

L’aérogare en 1950 avec, au premier plan, l’ancienne école de Cointrin. Elle a depuis belle lurette laissé place au bâtiment du World Trade Center. La rue que l’on voit déboucher à gauche est l’avenue Louis-Casaï. Collection privée

«Cette brochure est une sorte de mise en éveil de l’histoire de Cointrin, qui vise à mettre le lecteur en appétit, précise le président de Mémoires de Meyrin, Werner Haller. Sa partie historique est due à l’archiviste de notre commune François Beuret.»

Le rôle des Ailes

La publication fourmille d’informations – par exemple un chapitre consacré à Jacques Brel, qui s’est perfectionné au pilotage de nuit à Cointrin en 1970 – et casse volontiers quelques clichés. Ainsi, on imagine que Cointrin n’est qu’un agglomérat de villas. Il faudra en effet attendre 1958 pour que le premier immeuble locatif sorte de terre. Mais d’autres viendront s’y ajouter, et beaucoup sont en construction aujourd’hui.

La couverture de la publication présente un fameux avant-après de Cointrin (ici le début de l’avenue Louis-Casaï, depuis l’aéroport). XLA

Ce premier immeuble, on le doit à la Société coopérative d’habitations Les Ailes, fondée trois ans plus tôt par des employés de Swissair. «Il est surprenant de voir quelle fut leur implication dans le développement de Cointrin», indique Pierre-Alain Tschudi. La brochure nous apprend en effet que les sociétaires devaient 1000 heures de travail à leur coopérative, pour construire leurs propres villas mais aussi la fameuse piscine des Ailes, achevée en 1961.

Cafés, commerçants et artisans ont aussi façonné Cointrin au fil des décennies. Vies scolaire, religieuse, associative et sportive – il y eut un FC Cointrin dans les années 50 – sont également retracées dans cette publication. Laissons le dernier mot à l’un des témoins de cette histoire, Maurice Wuillemin: «J’ai toujours dit que la mairie de Meyrin nous aide quand même […] Mais il faut le reconnaître, les gens de Cointrin ont toujours été un peu les laissés pour compte de Meyrin.»

