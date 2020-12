Suisse – Coeur à Coeur a récolté plus de 2 millions de francs La RTS et la Chaîne du Bonheur ont sillonné la Suisse romande durant une semaine. Les dons iront aux enfants victimes de maltraitance familiale.

Les trois animateurs emblématiques de l’opération, Vincent Veillon, Tania Chytil, et Philippe Martin. KEYSTONE

L’opération Coeur à Coeur, qui s’est terminée vendredi dernier et qui a été organisée par la RTS et la Chaîne du Bonheur sur une semaine, a permis de récolter un peu plus de 2 millions de francs. L’argent servira à financer des projets en faveur des enfants victimes de maltraitance au sein du cadre familial.

Les dons sont allés de sommes très modestes à des montants qui ont atteint les 200’000 francs, ont indiqué dimanche la RTS et la Chaîne du Bonheur. Chaque jour, Coeur à Coeur a été animé par un trio composé de Tania Chytil, Philippe Martin et Vincent Veillon. L'équipe a parcouru la Suisse romande, traversant 60 localités.

144 heures de radio en direct

«Bien que nous vivions actuellement une situation particulière, la solidarité de la population a été extraordinaire», a relevé dans un communiqué la porte-parole de la Chaîne du Bonheur, Sylvie Kipfer. Cent quarante-quatre heures de radio en direct ont été diffusées sur la Première et en streaming live. L’opération a aussi mobilisé 8 radios régionales.

Pour montrer leur soutien à Coeur à Coeur, les Romands étaient invités à décorer leur balcon ou leurs fenêtres. Le défi a été relevé haut la main, avec plus de 3500 photographies d’aménagement envoyées tout au long de la semaine à l’équipe d’animateurs, provenant de 791 communes.

ATS/NXP