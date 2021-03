Dessin de presse – Coco devient la caricaturiste de «Libé» et raconte l’horreur en dessins Pour remplacer Willem, qui part à la retraite, le journal engage la dessinatrice de «Charlie Hebdo», qui publie simultanément «Dessiner encore», le récit graphique de sa vie post-attentat. Jérôme Estebe

Coco, rescapée d’une tuerie et nouvelle caricaturiste à «Libé». AFP

Double actualité pour la dessinatrice Corinne Rey, alias Coco. Alors que sort l’autobiographie graphique narrant son traumatisme suite aux attentats de «Charlie Hebdo», «Libération» annonce son arrivée au poste de caricaturiste attitrée du journal, en remplacement de l’iconique Willem. Celui-ci prend, à l’aube de son 80e anniversaire, une retraite bien méritée après quarante ans de bons et grinçants services pour le quotidien. «Succéder à Willem et en plus à «Libération», c’est un honneur qui ne se refuse pas», assure Coco à l’AFP.

Bastion masculin

C’est la première fois, en France, qu’une femme devient la dessinatrice d’un journal. Si la Suisse romande s’amuse des dessins de Bénédicte dans «24 Heures», au pays des Faizant, Wolinski et Plantu, ce ministère demeurait jusqu’à aujourd’hui un bastion masculin.

Outre sa collaboration à «Charlie Hebdo», que d’ailleurs elle va poursuivre, l’Annemassienne Coco est passée par «Les Inrockuptibles» et Arte. On lui doit, entre autres, une adaptation en BD du «Banquet» de Platon avec le philosophe Raphaël Enthoven. Elle fait partie des survivants de la tuerie des frères Kouachi, auxquels elle avait ouvert la porte blindée du journal satirique, sous la menace d’une kalachnikov.

Le carnage a bien évidemment laissé une profonde blessure, ainsi qu’une écrasante culpabilité, celle du survivant, chez la jeune femme. «Dessiner encore» raconte les quelques minutes d’horreur où tout a basculé, ainsi que le lent travail de reconstruction qui a suivi. Le livre sort demain aux Éditions Les Arènes.