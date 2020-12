Encre bleue – Cochon choc, concert chic! Julie

Ce n’est pas tout de nous mettre l’eau à la bouche en parlant de vos petits Jules en chocolat fourré, me signalent des lecteurs avisés. Encore faut-il nous dire où l’on peut les acheter!

Ils ont tout juste. Mais voilà. Comme les confiseurs de la place intéressés à participer à cette action n’avaient pas encore reçu le moule fait sur mesure pour Jules, je n’en avais pas parlé en long, en large et en travers.

Aujourd’hui, cinq d’entre eux sont aux fourneaux pour réaliser cette charmante bouille en chocolat fourré, montée sur un bâtonnet et tenant dans son groin une belle thune, argentée dehors, cacaotée dedans.

Cette délicatesse se vend 5 francs, dont un reviendra à notre action de solidarité. Et c’est Eric Emery qui a pris les choses en main pour créer cette sucette au choc qui fait du bien partout. On la trouve donc dans sa boulangerie-pâtisserie (chemin Dr-Adolphe-Pasteur 2), mais aussi dans celles de José A. Dahan (avenue Wendt 5), Jenny & Cie (avenue de Châtelaine 80 et Halle de Rive), Leonhard Bretzel (chemin du 23-Août 11) ainsi que chez Carole et Joël Merigonde (rue de Vermont 37).

Si ces pros de la gourmandise n’ont pas encore mis ces friandises en vitrine, parées d’un joli ruban de couleur, cela ne saurait tarder. Merci à eux de se retrousser les manches pour la bonne cause.

Qui sait si l’on pourra déjà déguster un p’tit Jules en assistant, depuis notre salon, au concert caritatif de Noël de l’OCG et du Big Up’ Band, intitulé «Symphonic tribute to Stevie Wonder».

Ce concert, prévu normalement le 3 décembre, sera enregistré et diffusé le 5 décembre sur Léman Bleu et sur notre site à 20 h, dans le cadre des 25 ans de la Thune du Cœur.

Nous en reparlerons le moment venu. Elle est pas belle, parfois, la vie?