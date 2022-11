Protection de l’environnement – Coca, Pepsi et Nestlé parmi les plus gros pollueurs de plastique Les trois géants de l’industrie font partie des pires dangers pour l’environnement pour la cinquième année consécutive, a annoncé mardi un rapport.

Depuis 2018, plus de 200’000 volontaires ont effectué des nettoyages et des audits de marques dans 87 pays. (Photo d’illustration) KEYSTONE/EPA/RUNGROJ YONGRIT

Coca-Cola, Pepsi et Nestlé sont les plus gros pollueurs de plastique au monde pour la 5e année de suite, selon un rapport publié mardi. Greenpeace exige «un traité mondial ambitieux» sur le plastique, les engagements volontaires du secteur privé étant insuffisants.

Depuis 2018, plus de 200’000 volontaires ont effectué des nettoyages et des audits de marques dans 87 pays pour identifier les entreprises qui contribuent le plus à la pollution plastique, explique l’ONG, membre de la coalition «Break free from Plastic» qui publie ce rapport. Coca-Cola Company arrive en tête.

Ces cinq dernières années, les bénévoles ont collecté davantage de déchets de cette marque que chez les deux principaux pollueurs suivants réunis, PepsiCo et Nestlé, ajoute le rapport. Coca-Cola est le principal sponsor de la COP27.

ATS

