Réseau et toile – Clubhouse, la star des réseaux vocaux Opinion Frédéric Thomasset

KEYSTONE

Sur la plateforme Clubhouse, on parle, c’est tout. N’y cherchez pas autre chose, vous seriez déçus. Pas de textes, pas d’images, rien de superflu. Le nouveau réseau social en vogue propose tout simplement à ses abonnés de discuter, d’échanger ou encore d’écouter. Ça peut paraître basique, mais à l’heure de la distanciation sociale, c’est déjà beaucoup.

C’est assez, en tout cas, pour que la formule séduise. Au dernier pointage – la plateforme s’est lancée en mars 2020 – ils seraient plus de deux millions d’utilisateurs actifs. Des chiffres très éloignés des standards de Facebook ou Instagram, certes, mais suffisamment importants pour que l’entreprise soit aujourd’hui valorisée à plus d’un milliard de francs ou qu’Elon Musk accepte d’y être associé. Pas plus tard que dimanche, le fondateur de Tesla donnait rendez-vous à sa communauté sur l’application, dans un salon virtuel pouvant réunir jusqu’à 5000 personnes. Un coup de projecteur bienvenu pour la jeune entreprise, mais aussi une reconnaissance de la stratégie déployée dans un monde où les applications se font et se défont à une vitesse record.

Car Si Elon Musk ou d’autres n’ont pas de mal à s’afficher sur Clubhouse, c’est parce qu’ils comprennent le potentiel d’un réseau basé sur la parole. Les podcasts ont depuis plusieurs années lancé la révolution de l’audio et leur popularité ne faiblit pas. Sur les plateformes de communication, le message écrit cède de plus en plus à l’envoi vocal. En pariant sur la voix, Clubhouse investit dans une tendance forte. En abandonnant en 2021 son système d’invitations – qui limite aujourd’hui son accessibilité – les conditions pourraient être réunies pour faire de l’application un réseau social de référence.