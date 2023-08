Théâtre de l’Orangerie – Clopin-clopant, l’humanité selon Samuel Beckett Jacques Osinski dirige Denis Lavant et Frédéric Leidgens dans une «Fin de partie» au service à la fois du corps et de l’esprit pour dire le ressac des petits riens. Katia Berger

Le magnétique Denis Lavant et l’aristocratique Frédéric Leidgens se donnent la réplique dans une lancinante «Fin de partie» créée en 2022 par Jacques Osinski. PIERRE GROSBOIS

Dehors, tandis que les grenouilles de la mare languissent sous leurs nénuphars, les clients de la buvette se prélassent sur leurs coussins. Entre les murs du Théâtre de l’Orangerie, autre ambiance pour de mêmes lois physiques. Plongée dans l’obscurité, une pleine salle se repère aux pas saccadés dont elle attribue immédiatement le bruit à Denis Lavant, découvert dans les années 80 alors qu’il irradiait l’écran pour Leos Carax, suivi en parallèle au gré de ses mémorables prestations théâtrales, et responsable sans doute d’attirer la grande foule pour cette «Fin de partie» genevoise.

Tous deux culs-de-jatte, les parents de Hamm (Frédéric Leidgens) complètent le quatuor de vieux estropiés dont «Fin de Partie» narre une journée comme les autres. PIERRE GROSBOIS

«Fini!» commence-t-il par lancer à l’audience en écho au titre du classique de 1957, comme pour proclamer dès leur avènement la mort de toutes choses. Samuel Beckett n’est pas pour rien le chroniqueur absolu, entre absurde et discernement, de la longue et vaine attente d’un néant programmé. Pantalon rétréci sur ses jambes ankylosées, yeux révulsés signalant la fatalité d’une cécité, Lavant est Clov, ce handicapé relatif au service de l’invalide Hamm, aveugle et paralytique. Leur duo du maître et du serviteur, liés par une «pitié» réciproque, renvoie à ces tandems dont la littérature fourmille, de Cervantès à Diderot, en passant par Rabelais.

Sur son fauteuil roulant qu’il exige «au centre», Frédéric Leidgens campe derrière ses lunettes opaques l’autre vieillard que charrient les heures creuses. Quand il n’illustre pas l’inanité de la parole en agitant ses doigts effilés, il siffle son pantin afin qu’il lui décrive l’état du monde par la fenêtre, entre désert et déluge: «La nature nous a oubliés.» Surgissant inopinément de deux poubelles arrimées à cet intérieur gris, Nagg et Nell, respectivement père et mère de Hamm, situés un degré plus loin dans la progression de leur décrépitude. «Quelque chose suit son cours…» écrit Beckett en français dans le texte.

Le contrat tacite liant Hamm (Frédéric Leidgens) et Clov (Denis Lavant) se rompra à la fin de la pièce. À moins que cette issue ne fasse que se répéter quotidiennement, comme tout le reste. PIERRE GROSBOIS

De la noirceur poétique de l’œuvre, la direction de l’Orangerie choisit d’appuyer surtout la portée environnementaliste: «Cette pièce est un cri d’alarme qui prend aujourd’hui une étrange résonance écologique», lit-on dans le programme. La mise en scène du Français Jacques Osinski, spécialiste du dramaturge irlandais et employeur régulier de Denis Lavant, s’attache prioritairement à relever le défi théâtral de cette élégie pour humains en sursis. Quant au héros des «Amants du Pont-Neuf», son interprétation toute circassienne d’un Clov réduit à l’état de jambes à la botte d’un Hamm astreint au rôle de tête, son jeu maniéré et répétitif ne porte pas ombrage au monument. On dira même qu’il l’amplifie, quitte à se caricaturer un brin au passage.

