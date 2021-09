Royaume-Uni – Clive Sinclair, pionnier de l’informatique, est décédé Inventeur britannique prolifique, Clive Sinclair, à qui on doit notamment la première calculatrice électronique portable en 1972, est décédé jeudi à 81 ans.

Clive Sinclair, le 12 juillet 2006, à Londres. AFP

Clive Sinclair, inventeur britannique à l’origine de la calculatrice de poche et des ordinateurs domestiques abordables, est décédé jeudi à 81 ans, a annoncé sa famille aux médias.

Il est décédé à son domicile de Londres après avoir lutté contre un cancer pendant plus de dix ans, ont indiqué les médias britanniques, suscitant les hommages de nombreuses personnes qui se souviennent avec émotion de leur première expérience de l’informatique au début des années 1980.

La semaine dernière, il travaillait encore sur des inventions «parce que c’est ce qu’il aimait faire», a déclaré sa fille Belinda Sinclair à la BBC. «Il était inventif et imaginatif et pour lui, c’était excitant et une aventure, c’était sa passion», a-t-elle ajouté.

Parmi les inventions révolutionnaires de Clive Sinclair figure la première calculatrice électronique portable en 1972. La Sinclair ZX80, lancée en 1980 et vendue pour moins de 100 livres sterling à l’époque, a permis de démocratiser l’informatique domestique en Grande-Bretagne et ailleurs.

AFP

