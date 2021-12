Basketball – Clint Capella et les Hawks n’ont pas pu arrêter les Bulls En NBA, Atlanta s’est incliné 118-130 face à Chicago, malgré les 16 rebonds captés par le pivot genevois.

Zach LaVine était trop fort pour Clint Capela et les Hawks. keystone-sda.ch

Huitième défaite consécutive pour Atlanta à domicile. Dans la nuit de lundi à mardi, les Hawks se sont inclinés 118-130 contre Chicago, deuxième de la Conférence est. Aligné durant 26 minutes, Clint Capela a capté 16 rebonds, inscrit 8 points et délivré 3 passes décisives. Il s’agit de la huitième victoire – la quatrième d’affilée – en dix matches pour les Bulls.

A la Philips Arena, les locaux ont pourtant bien entamé la partie, menant 36-31 après le premier quart. Mais ils ont craqué durant le deuxième, pour atteindre la pause avec un déficit de 6 points (63-69). DeMar DeRozan et Zach LaVine, auteurs de 65 points à tous les deux, ont été les bourreaux des Hawks, qui dénombraient pas moins de 12 absents.

Malgré le retour de Trae Young (29 pts), qui avait manqué les trois dernières parties en raison du coronavirus et Cam Reddish (33 pts), les hommes de Nate McNillan n’ont pas pu faire parler leur force collective. Ils se retrouvent 12e à l’Est. Les deux équipes se retrouveront dans la nuit de mercredi à jeudi pour la revanche, cette fois dans l’Illinois.

Harden en force

Brooklyn a de son côté disposé facilement des Clippers de Los Angeles (124-108) malgré l’absence de Kevin Durant en raison des protocoles Covid. Les Clippers ont lâché le rythme dès le début du second quart-temps et ne sont jamais revenus au score face à un James Harden de très haut niveau, auteur de 39 points, 15 passes et 8 rebonds. En face, Marcus Morris a également réussi un bon match avec 24 points et 6 passes.

Les Nets conservent leur première place à l’Est et devraient enregistrer le retour de Durant vendredi pour la réception de Philadelphie. Kyrie Irving, récemment autorisé à réintégrer le groupe pour les entraînements et les matches à l’extérieur, est lui aussi en protocole Covid. Il devrait rejoindre son équipe la semaine prochaine, selon son entraîneur Steve Nash.

Dans les autres matches, Charlotte a écrasé Houston (123-99) tandis que Boston s’est incliné contre Minnesota (103-108) en l’absence de Jayson Tatum, lui aussi placé en protocole Covid lundi.

Les Grizzlies font de l’ombre aux Suns

A l’Ouest, Phoenix s’est incliné 113-114 face à Memphis après une fin de match folle. Les Suns étaient privés pour cette rencontre de Jae Crowder, Elfrid Payton et Deandre Ayton, dernier joueur de son équipe à avoir été placé à l’isolement lundi. L’effectif de Memphis comptait cinq absents,

Déjà perdante deux jours plus tôt face à Golden State (107-116), la franchise basée dans l’Arizona a compté jusqu’à 16 points de retard dans le troisième quart temps avant de remonter en fin de match sous l’impulsion de Devin Booker, auteur de 30 points.

Retournement de situation

L’arrière a cru donner la victoire aux Suns avec un tir primé à cinq secondes de la fin, mais Ja Morant lui a répondu par un panier en pénétration et elle est revenue à Memphis. Le meneur des Grizzlies a terminé la rencontre avec 33 points et 4 passes, l’arrière Desmond Bane ayant ajouté 32 points.

Toujours à l’Ouest, Utah s’est imposé sur le parquet de San Antonio (110-104) malgré l’absence de Donovan Mitchell, blessé au dos. Le Français Rudy Gobert a encore une fois été dominant sous le cercle avec 16 points et 13 rebonds. Jordan Clarkson a été le meilleur marqueur du match avec 23 unités. Les Jazz restent troisièmes de la Conférence, juste derrière les Suns.

Flambée de cas positifs

La NBA connaît une flambée épidémique depuis deux semaines, qui a mis sur la touche près de 200 joueurs et contraint au report de neuf matches. Pour faire face au problème, la ligue annoncé lundi la réduction du temps d’isolement des joueurs testés positifs au Covid, de dix à six jours.

Cette nouvelle règle suit les recommandations des autorités sanitaires qui ont annoncé le même jour la réduction de la durée de la quarantaine de dix à cinq jours pour les personnes infectées, à condition qu’elles soient asymptomatiques.

Les résultats de la nuit Afficher plus Charlotte – Houston 123 – 99 Atlanta – Chicago 118 – 130 Minnesota – Boston 108 – 103 San Antonio – Utah 104 – 110 Phoenix – Memphis 113 – 114 Portland – Dallas 117 – 132 LA Clippers – Brooklyn 108 – 124

Sport-Center/afp

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.