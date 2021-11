Basketball – Clint Capela s’illustre, mais Atlanta perd à Brooklyn Le pivot genevois a terminé avec le meilleur différentiel de son équipe. Mais les Hawks stagnent toujours. Sport-Center

Clint Capela: ses 13 points n’ont pas suffi aux Hawks, mercredi soir. AFP

Clint Capela a fourni une solide prestation mercredi soir: en réussissant cinq tirs sur huit tentés et les trois lancers francs qu’ils s’est vu accorder, il a terminé la rencontre avec un total de 13 points, auquel il faut ajouter le total de 16 rebonds (12 défensifs). Capela a terminé la rencontre avec un différentiel de + 10, le meilleur au sein de son équipe des Atlanta Hawks.

Cela n’a pas empêché la franchise d’Atlanta de s’incliner 108-117 dans la salle des Brooklyn Nets. Les Nets ont ainsi remporté une troisième victoire consécutive, grâce notamment à un Kevin Durant en pleine forme (32 points, 7 rebonds, 5 passes décisives). Les Hawks occupent la onzième place de la Conférence Est (4 défaites en 8 matches).

Denver s’incline malgré Jokic

Le meneur Seth Curry et le pivot Joel Embiid ont pour leur part montré la voie aux Philadelphia 76ers, pourtant diminués par des absences, et ont infligé mercredi aux Chicago Bulls leur deuxième défaite de la saison régulière. Les Sixers, privés de Ben Simmons, Danny Green et Tobias Harris, ont mené pendant quasiment toute la partie au Wells Fargo Center et bouclé une 6e victoire cette saison (pour 2 défaites).

Dans les autres matches de ce mercredi, Nikola Jokic, le MVP en titre de la NBA, a marqué 34 points (11 rebonds, 5 passes décisives), mais cela n’a pas suffi pour éviter une courte défaite des Denver Nuggets, battus 108-106 par les Memphis Grizzlies. Memphis était trop fort collectivement, en attaque, avec six joueurs à deux chiffres et surtout 16 paniers à trois points lors d’un match très intense jusqu’au buzzer.

Les Warriors se promènent

La soirée a été plus compliquée pour les New York Knicks à Indianapolis, conclue par une défaite 111-98 chez les Pacers, qui menaient déjà de 15 points à la fin du premier quart-temps et ont pu compter sur un Myles Turner très adroit à trois points (21 points sur 25), avec en prime Caris LeVert, 21 points tout compris.

A San Francisco, le duel très attendu entre la vedette des Charlotte Hornets, LaMelo Ball (14 pts), et la star de Golden State, Stephen Curry (15 pts), n’a pas produit les étincelles espérées, et les Warriors se sont promenés: 114-92 pour passer à un bilan de 6-1 en tête de la Conférence Ouest.

Ball et Curry ont laissé les commandes de la soirée à Jordan Poole, 31 points pour les Warriors (mais 7 sur 16 seulement à trois points), et Miles Bridges, 32 pour les Hornets (dont cinq paniers à trois points).

Les résultats Afficher plus NBA. Les résultats de mercredi: San Antonio – Dallas 108–109. Brooklyn – Atlanta 117–108. Cleveland – Portland 107–104. Indiana – New York 111–98. Orlando – Boston 79–92. Philadelphie – Chicago 103–98. Washington – Toronto 100–109. Golden State – Charlotte 114–92. Sacramento – La Nouvelle-Orleans 112–99. Memphis – Denver 108–106. Minnesota – LA Clippers 115–126.

Vous avez trouvé une erreur? Merci de nous la signaler.Rapporter maintenant.