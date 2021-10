Basketball – Clint Capela ne rate pas ses débuts NBA: le pivot genevois des Atlanta Hawks a été crédité d’excellentes statistiques lors de son premier match de la saison, largement remporté contre les Dallas Mavericks. Sport-Center/AFP

Clint Capela (No 15) lève les doigts alors que Trae Young (derrière) lui hurle ses encouragements: les Hawks ont bien commencé la saison. keystone-sda.ch

Clint Capela n’a pas manqué ses débuts dans la saison. D’abord, son équipe des Atlanta Hawks a largement dominé les Dallas Mavericks, pour finir par s’imposer avec un écart de 26 points (113-87). Mais surtout, le pivot genevois de 27 ans est à créditer d’excellentes statistiques: 6 sur 6 au tir, pour un total de 12 points, et surtout 13 rebonds (dont 11 défensifs) et 2 blocks, le tout en à peine plus de 20 minutes de jeu. Il a terminé la rencontre avec un différentiel de +17.

Au vrai, ce match entre les Hawks et les Mavericks valait surtout – sur le papier – par le duel individuel qu’allaient se livrer les stars Trae Young (Atlanta) et Luka Doncic (Dallas). Mais on retiendra surtout la performance collective impressionnante des Hawks. A l’image du remplaçant Cam Reddish (20 pts), le banc a largement contribué à la victoire avec un apport de 44 points. Et l’équipe a montré qu’elle n’avait rien perdu des automatismes de la saison passée (31 passes).

Sans forcer son talent, Young a été productif, réussissant 12 de ses 19 points et 9 de ses 14 passes durant le 3e quart-temps pour creuser l’écart. «Nous savons que nous n’avons pas le respect que nous méritons. Nous étions en finale de Conférence la saison passée pour une bonne raison, et nous voulons y retourner», a-t-il déclaré.

En face, pour la première de Jason Kidd dans le costume d’entraîneur, Doncic a été limité à 18 points (11 rbds, 7 passes)

Une claque pour les Bucks à Miami

A San Francisco, Golden State s’est offert le scalp des Los Angeles Clippers deux jours après avoir battu les Lakers. L’occasion pour Stephen Curry de véritablement lancer sa saison, avec un premier quart-temps parfait (25 pts, à 9/9 au tir, dont cinq tirs primés). Curry a fini le match avec un total de 45 points.

Enfin, les champions en titre, les Milwaukee Bucks, pourtant autoritaires en ouverture de la saison face à Brooklyn, se sont fait marcher dessus à Miami (défaite 137-95). Cette claque infligée à Milwaukee est la deuxième plus large victoire de l’histoire de l’équipe floridienne, après les 43 points passés aux Clippers un soir de 1994.

Tyler Herro a été le plus prolifique du Heat, avec 27 points en 24 minutes (6 rbds, 5 passes), le tout en sortie de banc! Bam Adebayo (20 pts, 13 rbds) et Jimmy Butler (21 pts, 6 passes) ont également largement contribué à cette victoire fleuve.

Les résultats Afficher plus NBA. Résultats de jeudi: Miami – Milwaukee 137–95. Atlanta – Dallas 113–87. Golden State – LA Clippers 115–113.

Vous avez trouvé une erreur? Merci de nous la signaler.Rapporter maintenant.