NBA – Clint Capela et les Hawks enchaînent Atlanta a cueilli un deuxième succès en deux jours en allant s'imposer 126-103 à la Nouvelle-Orléans. Le pivot genevois a réussi un nouveau double-double. Florian Paccaud

Capela a terminé la partie avec un différentiel de +20, le meilleur bilan de la soirée Getty Images via AFP

Après leur victoire lors de la deuxième prolongation la veille face à San Antonio, les Hawks ont à nouveau été à la fête dans la nuit de vendredi à samedi. En Louisiane, les hommes de Nate MCMillan ont dominé les Pelicans 126-103, remportant ainsi leur 25e succès de l'exercice, pour 24 revers.

En l'absence du meneur Trae Young, touché à un genou, Atlanta a su faire parler sa force collective, avec 7 joueurs avec 10 points et plus. Dans ce domaine, Bogdan Bogdanovic (26 pts) et Kevin Huerter (24 pts) se sont particulièrement illustrés. Clint Capela a de son côté à nouveau été un pion essentiel de son équipe.

«C’est un marathon»

Le pivot genevois, qui a réussi 6 contres, a réalisé un nouveau double-double, avec 10 rebonds et 14 points. Il en a notamment inscrit 8 lors d'un troisième quart qui a permis aux Hawks de prendre 15 longueurs d'avance, alors que le score était de 55-54 en faveur des visiteurs à la mi-match. Capela a d'ailleurs terminé la partie avec un différentiel de +20, le meilleur bilan de la soirée.

Atlanta boucle ainsi sa série de huit déplacements consécutifs en deux semaines sur un bilan équilibré, 4 victoires pour 4 défaites. «C'est un marathon. Ma tête essaie juste de suivre le rythme, de faire ce que je fais, d'essayer de bloquer, de rebondir, de courir et de rester concentré sur toutes les choses que je fais le mieux», a déclaré le Genevois de 26 ans après la rencontre.

Les résultats de la nuit Afficher plus La Nouvelle-Orleans – Atlanta 103 – 126 Indiana – Charlotte 97 – 114 Boston – Houston 118 – 102 New York – Dallas 86 – 99 Phoenix – Oklahoma City 140 – 103 Portland – Milwaukee 109 – 127 Sacramento – LA Lakers 94 – 115 Utah – Chicago 113 – 106 Memphis – Minnesota 120 – 108 Toronto – Golden State 130 – 77

