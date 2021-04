Basketball – Clint Capela et les Hawks atomisés par Philadelphie En NBA, Atlanta s'est lourdement incliné contre les 76ers dans la nuit de mercredi à jeudi (127-83). Le pivot genevois s'est fait discret. Sport-Center/afp

Clint Capela et les Hawks n’ont pas fait le poids contre Joel Embiid et les 76ers. Getty Images via AFP

Après avoir été corrigé à Detroit dans la nuit de lundi à mardi, Atlanta n'a pas réussi à relever la tête face à Philadelphie cette nuit. Les Hawks se sont en effet inclinés 127-83 contre le deuxième de la Conférence est. Grâce à ce succès, la franchise de Pennsylvanie se qualifie pour les play-off de NBA, tandis que les protégés de Nate McMillan restent au 5e rang, avec un bilan de 34 victoires pour 29 défaites.

Philly a fait la différence en début de match, menant déjà 37-17 à l'issue du premier quart. A la mi-match, la messe était dite, les 76ers possédant déjà 28 points d'avance. «Les deux premiers quarts-temps, nous avons manqué d'intensité, a analysé l'entraîneur des Hawks après la rencontre. Nous allons regarder cela et en tirer des enseignements. Nous devons être meilleurs».

Capela en dessous de ses standards

Comme ses coéquipiers, Clint Capela n'est pas parvenu à se mettre en évidence dans cette rencontre. Le Genevois n'a inscrit que 9 points, bien au-dessous de sa moyenne cette saison (15,4 pts). Même chose au niveau des rebonds, le pivot de 26 ans n'en prenant que 8, loin de ses standards habituels (14,6 de moyenne). En 55 matches, ce n'est que la 6e fois de la saison que Capela capte moins de 10 rebonds dans cet exercice 2020/21.

Alors que Philadelphie était au complet, Atlanta était privé de ses maîtres à jouer: Bogdan Bogdanovic, Trae Young et Kevin Huerter n'étaient pas sur la feuille de match. «Quand vous avez des gars aussi importants qui sont indisponibles, c'est difficile’», a avoué John Collins, meilleur marqueur des Hawks durant cette partie (21 points). ‘»Surtout contre une grande équipe comme Philly. Mais nous aurions pu être plus compétitifs sur le terrain».

La franchise géorgienne devra vite se remettre de cette claque, les deux équipes se retrouvant déjà dans la nuit de vendredi à samedi.

Les Suns au soleil

Les Phoenix Suns, portés par un très bon Chris Paul (28 points), ont eux battu 109-101 les Los Angeles Clippers et se sont assurés de leur place en play-off, une première depuis onze ans.

Les Suns n’avaient pas participé depuis 2009-2010 au tournoi final de la NBA, accessible aux seules 8 meilleures franchises de chaque Conférence. Ils étaient alors parvenus en finale de Conférence mais s’étaient inclinés face aux Los Angeles Lakers, futurs vainqueurs de l’épreuve.

Cette année, les joueurs de Phoenix, avec 44 victoires pour 18 défaites, occupent pour l’instant la 2e place de la Conférence Ouest, avec deux matches de retard par rapport aux Clippers, troisièmes.

Chris Paul brillant

Face à ces derniers, Chris Paul a réalisé un excellent match, inscrivant 28 points, dont 15 dans le dernier quart-temps, en plus de ses 10 passes et trois interceptions. Son équipier Devin Booker a également livré une partition très honorable, avec 21 points et six rebonds.

Côté Clippers, la recrue DeMarcus Cousins n’a pas joué mercredi, après avoir marqué 16 points lors de la défaite des Angelenos à La Nouvelle-Orléans, lundi (120-103).

Los Angeles était privé de sa vedette Kawhi Leonard, blessé à un pied, pour un cinquième match consécutif. Paul George a tout de même marqué 25 points et pris 10 rebonds, et Marcus Morris 16 points.

Les résultats de la nuit Afficher plus Memphis – Portland 109 – 130 Miami – San Antonio 116 – 111 Washington – LA Lakers 116 – 107 Boston – Charlotte 120 – 111 New York – Chicago 113 – 94 Phoenix – LA Clippers 109 – 101 Denver – La Nouvelle-Orleans 114 – 112 Cleveland – Orlando 104 – 109 Philadelphie – Atlanta 127 – 83

