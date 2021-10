Basketball – Clint Capela et les Hawks arrêtés par les Cavaliers En NBA, malgré un double-double du pivot genevois, Atlanta a été battu à Cleveland dans la nuit de samedi à dimanche (101-95). Sport-Center

Le double double de Clint Capela n’a pas suffi pour faire gagner les Hawks. keystone-sda.ch

Atlanta n’est pas parvenu à enchaîner un deuxième succès d’affilée dans la nouvelle saison de NBA. Après avoir battu Dallas, les Hawks ont cette fois cédé à Cleveland. Dans la nuit de samedi à dimanche, ils se sont inclinés 101-95, malgré un double-double de Clint Capela, son 2e de l’exercice. Le Genevois a inscrit 10 points et capté 14 rebonds, en 27 minutes de jeu.

Les hommes de Nate McMillan ont perdu cette rencontre lors du 3e quart, perdu 31-17, alors qu’ils menaient de 3 longueurs à la pause (52-55). «Ils ont plus travaillé que nous et se sont montrés plus agressifs, a reconnu le coach des Hawks. Ils nous ont étouffé de sorte que nous ne parvenions pas à développer notre jeu».

Avec 6 éléments qui ont marqué au moins 10 points, les Cavs ont fait parler leur force collective pour remporter leur premier succès après 3 parties. Et ce, malgré les 24 points d’un Trae Young qui s’est éteint dans la deuxième moitié du match. «Je dois faire mieux, a déclaré le meneur de 23 ans. Et je vais faire mieux, il faut juste que je trouve le bon rythme».

