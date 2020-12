Basketball – Clint Capela a fait ses débuts avec les Hawks Le pivot genevois était dans le cinq de base de son équipe face au Magic d’Orlando, en match de pré-saison. Il a inscrit 8 points et capté 14 rebonds. Sport-Center

Clint Capela (à g.) lutte pour le ballon avec Michael Carter-Williams. Keystone

Clint Capela a fait ses débuts avec les Atlanta Hawks, vendredi en match de pré-saison. Les Hawks se sont toutefois inclinés dans leur State Farm Arena: ils ont été battus 116-112 par le Magic d’Orlando.

Capela faisait partie du cinq de base des Hawks. Le joueur de centre genevois a évolué pendant un peu plus de vingt minutes. Il a inscrit 8 points (4 sur 6), et s’est surtout emparé de 14 rebonds (9 défensifs et 5 offensifs), ce qui a fait de lui le meilleur rebondeur du match.