Fête nationale – Clin d’œil de Facebook au 1er Août: «j’aime» en suisse allemand Facebook fait un clin d’œil à la confédération à l’occasion de la Fête nationale. Le média social a ajouté le suisse allemand comme option linguistique.

Facebook accueille le swiizerdütsch (Archives). KEYSTONE/AP/Jeff Chiu

Des éléments importants de l’application tels que le bouton «J’aime» ont été temporairement affichés en suisse allemand au lieu de l’allemand, a indiqué Facebook dimanche. Dès 06 h 00 dimanche, on pourra lire «Findi guet!» à côté du pouce levé.

Le réseau social passe aussi au tutoiement. Ainsi «Commenter» devient «Give din sedan dezue» (donne ton avis) et «Forward» est «Wiiterschickä» (Fais suivre). Le passage au dialecte est possible sur les appareils Android et la version de bureau, mais pas pour les propriétaires d’iPhone pour des raisons techniques.

Selon Facebook, l’option fonctionne pendant une semaine pour les utilisateurs suisses qui ont opté pour la langue allemande. Selon le fournisseur de données sur le marché et les consommateurs Statista, environ 3,48 millions de Suisses étaient actifs sur la plus grande plateforme de médias sociaux au monde à la fin juin 2021. Le plus grand nombre d’utilisateurs actifs a été atteint en 2016 avec 3,92 millions.

ATS

