LUCIEN FORTUNATI

Genève, 29 juillet

Mi-juillet, j’adressais un e-mail à une journaliste lui faisant part de mon agacement face à ce que j’observais quotidiennement: en période de forte chaleur, certains commerces poussent la climatisation et laissent leurs portes grandes ouvertes. Ceci me semblant complètement incohérent, je lui demandais s’il n’y avait pas de contrainte légale en la matière, susceptible de les obliger à fermer leurs portes.

Les jours suivants, canicule oblige, d’autres articles sur les climatiseurs ont fleuri, soulignant le principe de l’arroseur arrosé: plus il fait chaud, plus nous climatisons; plus nous climatisons, plus nous contribuons au réchauffement climatique en raison des fluides réfrigérants utilisés et de l’énergie nécessaire au fonctionnement des installations.

Réduire la consommation énergétique de nos bâtiments, qualifiés pour certains de «passoires thermiques», en améliorant leur isolation prendra du temps et aura un coût. Quelques secondes de réflexion suffisent cependant à réaliser qu’un entonnoir est plus simple à boucher qu’une passoire. Commençons donc tout simplement par remédier au phénomène des «portes ouvertes» par le biais d’une campagne d’information sur les méfaits des climatiseurs qui propose des solutions alternatives. Encadrons aussi leur vente et leur qualité afin de n’autoriser que ceux fonctionnant avec les fluides caloporteurs les moins émetteurs de GES.

Mais près de chez nous, faisons déjà simplement en sorte que les commerces climatisés, telle une grande enseigne de la rue de Rive, ferment leur porte d’accès. S’ils n’ont pas le bon sens de le faire pour diminuer leur facture énergétique, la loi doit le leur imposer, cela se fait ailleurs. Nous ne devrions pas laisser à leur bon vouloir de souffler le chaud et le froid sur notre avenir climatique, qui plus est en période de pénurie d’énergie.

Sophie Coulet

