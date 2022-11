Pour la 27e fois, la conférence annuelle des États parties à la Convention sur le changement climatique entrée en vigueur voici… vingt-huit ans (et dont l’Accord de Paris est une concrétisation) nous permet de prendre la mesure de la volonté politique desdits États. Autant dire que la déception sera au rendez-vous, car on continue de nier, procrastiner, tergiverser; le rythme des réponses ne parvient pas à être à la hauteur de celui des déstabilisations.

Pourtant, si nous passons à la voiture mue à l’électricité renouvelable et aux batteries recyclables, en en plafonnant la puissance et dans le cadre d’une mobilité revisitée; si nous nous contentons de la viande issue de nos pâturages; si nous parvenons à accélérer la rénovation énergétique du bâti (sachant que les maisons positives, produisant plus d’énergie qu’elles n’en consomment, ont fait leurs preuves); si nous passons au tout-renouvelable (énergies hydraulique, géothermique, éolienne, solaire, biomasse disponibles autour de nous et infiniment moins polluantes)… nous ferions ensemble un très grand pas.

«L’OIT estime que, par la transition énergétique, on gagnerait 18 millions d’emplois, plus 7 millions par l’économie circulaire.» René Longet

Mais l’urgence climatique reste encore peu incarnée. Et aux USA, d’aucuns s’attaquent à la finance durable et aux entreprises engagées sur la durabilité comme autant de traîtres à l’orthodoxie économique, pour laquelle la seule raison d’être d’une entreprise est de maximiser le retour sur investissement, quel qu’en soit le coût écologique et social.

Que faire alors? Trois choses, encore et toujours: 1) Rappeler les chaînes de causalité. Jusqu’à la mobilisation de plus en plus massive du carbone fossile depuis 200 ans, le cycle du carbone était équilibré: émission de gaz carbonique issu de l’oxydation de la biomasse, absorption par la photosynthèse végétale. Cela donne trois courbes ascensionnelles symétriques: celle de la combustion de charbon, pétrole et gaz; celle de la teneur en CO2 de l’atmosphère (durée de rémanence: un siècle); celle des températures moyennes sur Terre.

2) Rappeler les dommages déjà immenses dus à une augmentation de cette température de +1,2°C – alors que nous sommes sur une trajectoire nous conduisant au double de cette valeur! Depuis quelques années, sécheresses, canicules extrêmes, feux de forêt et inondations de grande ampleur se succèdent; les glaces et le permafrost fondent partout dans le monde; l’océan monte de 0,5 cm/an alors que 700 millions de personnes vivent à moins de 10 m au-dessus de la mer et que bien des grandes villes du monde sont en front de mer. En septembre 2021, la Banque mondiale annonçait 216 millions de réfugiés du climat d’ici à 2050…

3) Rappeler que la solution passe par l’emploi, créer de l’emploi utile et pérenne. En septembre 2019, l’ONU annonçait que 380 ​millions de nouveaux emplois pourront être créés d’ici à 2030 par l’Agenda ​2030. L’Agence internationale pour les énergies renouvelables indique qu’aux États-Unis, on compte huit fois plus d’emplois dans les énergies renouvelables que dans le charbon, sujet pourtant totalement absent de la récente campagne électorale. L’OIT estime que par la transition énergétique, on gagnerait 18 millions d’emplois (25 nouveaux créés et 7 perdus), plus 7 millions par l’économie circulaire (71 perdus et 78 de créés, souvent par réallocation et formation continue).

Et aujourd’hui dans notre pays, il manque un demi-million de professionnels pour isoler des bâtiments ou installer des capteurs solaires, parce qu’on n’y a pas vraiment cru… Même dans le pays le plus assuré du monde, on peine à anticiper.

René Longet Afficher plus Expert en développement durable

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.