Editorial – Rapport du GIEC - Climat, l’ultime chance

Ces derniers jours, entre les pluies diluviennes qui ont inondé une partie de l’Europe et les feux historiques qui anéantissent des milliers d’hectares de forêts, il n’est pas facile de rester optimiste sur l’état de santé de la planète.

Le pire dans tout cela est qu’il n’y a plus aucun doute: l’être humain a joué et joue un rôle majeur sur l’évolution climatique de la planète. Comme le montre la première partie du sixième rapport du GIEC, la Terre subit de plein fouet notre entrée dans l’ère industrielle avec des effets désormais irréversibles comme la fonte des glaces ou la montée et l’acidification des océans.

«Viser la neutralité carbone d’ici 2050 ne suffira pas. Dès demain ou au plus tard après-demain, il va falloir réduire nos émissions de gaz à effet de serre.»

Au vu de l’amplitude et de la rapidité avec laquelle la planète s’est réchauffée au cours des dernières décennies, les experts estiment que la planète fait même face à des dérèglements climatiques qui n’auraient pas eu lieu sans notre présence sur Terre.

Tout n’est pas pour autant perdu. Aussi sinistre et déprimant que soit le paysage actuel, il devrait être encore possible de limiter les dégâts humains sur le climat. Comme le déclarait lundi la directrice du Programme des Nations Unies pour l’environnement, Inger Andersen, s’il n’est plus possible de corriger les erreurs du passé, il est encore temps, pour la génération actuelle, de mettre en place les changements nécessaires et d’éviter le pire.

Mais pour cela il devient urgent d’inverser la vapeur. Viser la neutralité carbone d’ici 2050 ne suffira pas. Dès demain ou au plus tard après-demain, il va falloir réduire nos émissions de gaz à effet de serre. Sur ce point, les conclusions scientifiques sont indiscutables et devront être prises en compte lors du prochain sommet pour le climat qui aura lieu en novembre à Glasgow.

