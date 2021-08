Lettre du jour – Climat: les «vrais» responsables Opinion Courrier des lecteurs

Bellevue, 9 août

Dans son éditorial «Climat: les faux responsables» («TdG» du 5 août), le journaliste se moque des défenseurs du climat, les traitant de simplistes, et essaie de faire croire que les grandes banques suisses et surtout la Banque nationale suisse (BNS) ne sont pas responsables de la persistance des abus d’énergies fossiles et de leurs effets nocifs pour notre planète.

L’éditorialiste nous avait habitués à mieux et se disait à plusieurs reprises concerné par la dégradation du climat; mais ici, au moment où les écologistes osent attaquer nos sacro-saintes banques, il vient les protéger de manière surprenante: elles «ne financent plus que très marginalement (sauf les américaines) les énergies fossiles».

De toute façon, elles peuvent tout se permettre sans un minimum de transparence, pourvu qu’elles rapportent un maximum d’argent. Le journaliste ne craint pas les plus évidentes contradictions quand il dit: «Ce sont bien les États (Chine, Inde, Indonésie, etc.) qui sont les vrais bailleurs de fonds des centrales à charbon» alors qu’il nie la gravité des investissements de la place financière suisse et de la BNS dans les hydrocarbures.

Il est déjà choquant que nos grandes banques privées continuent à investir dans les énergies fossiles, mais que «notre» BNS continue à investir plus de 5 milliards de francs dans ces énergies, les citoyens suisses sont en droit d’en être révoltés. Tout au contraire, dans votre éditorial, vous essayez d’endormir la population de notre «démocratie exemplaire»: laissons les banquiers faire leurs bonnes affaires sans aucune régulation, puisque c’est un responsable de la rubrique économique de votre journal qui nous le conseille!

Jean-Pierre Mach

Prof. hon. UNIL

