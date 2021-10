L’éditorial - Climat: éveillons les imaginaires

Les débats de la COP26, qui débutent à Glasgow, sont qualifiés de «ceux de la dernière chance». C’est maintenant ou jamais qu’il faut s’engager, et de manière de plus en plus contraignante et innovante, pour tenter de limiter le réchauffement climatique et ses effets dévastateurs.

Cet engagement doit se faire à tous les échelons: celui des États, des régions, des villes. À Genève, le Canton a mis en route un ambitieux Plan climat, dont le but est d’atteindre la neutralité carbone en 2050. Mais que signifie, concrètement, cet objectif? À quoi ressembleront nos vies décarbonées? Il n’est pas aisé, à moins d’être un ou une spécialiste de la durabilité, de s’en faire une idée.

Abo Plan climat La vie en 2050 dans une Genève décarbonée Et c’est bien là l’un des éléments clés du problème. Si la population du nord de la planète, celle qui consomme et pollue le plus, a pris conscience en théorie des enjeux climatiques, elle n’a pas, ou peu, de représentations tangibles de ce qui l’attend si elle ne fait rien, ou si au contraire elle se met à agir. Il lui est difficile d’imaginer les possibles. Or sans ces représentations, il est compliqué de changer son mode de vie. Aussi, plutôt que d’articuler une quantité de chiffres, les experts en durabilité ont compris l’intérêt de formuler des scénarios. Ceux-ci, exemples à l’appui, exposent les différents mondes qui nous attendent demain, selon les choix qui sont opérés aujourd’hui. De façon beaucoup plus modeste, la «Tribune de Genève», avec l’appui de spécialistes, s’est lancée dans cet exercice de futurologie pour essayer de montrer, quitte à se tromper – et faire rire jaune ses lecteurs dans trente ans – à quoi ressemblerait une Genève qui réussirait son pari de décarbonation. À l’arrivée, des bouleversements majeurs dans nos façons de consommer et des changements radicaux de valeurs, très certainement. Une chance, aussi, de devenir collectivement responsables de la planète.

Vous avez trouvé une erreur? Merci de nous la signaler.Rapporter maintenant.