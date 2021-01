Suisse – Climat et mobilité: l’ATE dresse son palmarès des entreprises L’ATE a établi un classement des grandes entreprises en matière de mobilité respectueuse du climat. Verdict: bien mais peut mieux faire. Comm/smk

Swiss Re est arrivé en tête du classement de l’ATE en raison de la mobilité pendulaire. DR

L'Association transports et environnement (ATE) a étudié les mesures prises par les grandes entreprises suisses pour réduire leurs émissions de CO2 dues à la mobilité. Dans son palmarès figurent Swisscom, les CFF, la Fédération des coopératives Migros, Zurich et Swiss Re.

Ces entreprises «prennent au sérieux le respect de l’environnement au niveau des transports et qu’elles appliquent près de la moitié des mesures souhaitables», explique l’ATE dans un communiqué publié vendredi. Elle adresse une mention à Swiss Re, en tête de son classement grâce à la mobilité pendulaire.

Mobilité respectueuse du climat

L’ATE voulait savoir ce que font les grandes entreprises pour rendre les déplacements de leur personnel plus respectueux du climat, estimant que la direction a une responsabilité en matière de mobilité respectueuse du climat.

Elle a donc enquêté sur les déplacements du personnel en Suisse et à l’étranger, le nombre des véhicules d’entreprise et leur type, ainsi que sur le recours à la visioconférence et au télétravail. Elle s’est également intéressée à la mobilité pendulaire et aux aides pour le vélo et les transports publics.

L’ATE précise bien que son enquête ne démontre pas que les entreprises en question appliquent des mesures qui répondent aux objectifs de l’Accord de Paris. «Le potentiel d’amélioration est grand pour chacune d’elles, notamment en ce qui concerne le passage à la mobilité sans énergie fossile.»