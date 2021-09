Lettre du jour – Climat en jeu Courrier des lecteurs

Steeve Iuncker-Gomez

Genève, 12 septembre

Permettez-moi de répondre aux propos d’un courrier récent accusant les activistes du climat de faire preuve de «naïveté».

D’abord, contrairement à ce qui est affirmé, c’est bien un changement politique et réglementaire qui peut accélérer la transition énergétique – bien trop lente au regard de l’urgence climatique. L’industrie est en mesure d’y répondre sans problème, dans l’exacte mesure des moyens financiers et réglementaires mis en place.

À cet égard, on donne souvent l’exemple de la transformation de la production industrielle américaine après l’attaque de Pearl Harbor. En quelques mois, la production de voitures a été remplacée par celle d’avions et de chars. La volonté politique est essentielle.

Deuxième erreur: prétendre que les campagnes pour le désinvestissement du charbon sont sans effet. Plusieurs études récentes constatent qu’elles déploient déjà leurs effets en rendant le financement du charbon plus onéreux que celui des alternatives. En l’absence d’une réglementation qui tarde, c’est la façon la plus efficace d’encourager la transition. Mieux encore, les analystes du marché du pétrole relèvent une baisse des investissements dans de nouveaux projets d’extraction.

Quant à la décroissance, il ne s’agit nullement de dénier le droit aux populations du Sud de sortir de la misère. Au contraire, c’est précisément en mettant en cause le gaspillage effréné de ressources par les pays riches que nous pouvons leur en laisser une juste part.

Enfin, votre correspondant semble vouloir esquiver toute responsabilité, en prétendant que «le seul et unique problème», c’est l’accroissement de la population mondiale.

On pourrait éventuellement s’attaquer au problème par ce biais… mais alors en éliminant massivement la population des pays riches, où on vit comme si on disposait de cinq à sept planètes de rechange!

Par contre, en Afrique on ne consomme qu’un huitième de planète (pour ainsi dire). Et toutes les études constatent qu’il suffit d’un minimum de développement et de sécurité économique pour freiner la natalité. La justice sociale et la justice climatique se rejoignent de ce point de vue.

Olivier de Marcellus

Vous avez trouvé une erreur?Rapporter maintenant.