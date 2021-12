Débats houleux – Climat de défiance au Municipal de Versoix Une motion réclame de faire la lumière sur d’éventuels dysfonctionnements au sein de l’administration et de l’Exécutif. Pas du goût de tous. Xavier Lafargue

Le calme n’est pas encore revenu au Conseil municipal de Versoix, à la suite de rumeurs et d’articles de presse faisant état de dysfonctionnements dans l’administration et à l’Exécutif. XAVIER LAFARGUE

On s’acheminait vers une séance calme, lundi soir au Municipal de Versoix. Et soudain, les esprits se sont échauffés. En cause, une motion déposée sur le tard, portée par les Verts, le PLR et un PDC. De quoi composer une solide majorité. L’intitulé? «Pour une enquête externe, complète et indépendante». De quoi parle-t-on? De soupçons concernant de graves dysfonctionnements au sein de l’administration et de l’Exécutif, qui pourrissent la bonne marche des affaires et de la politique communales depuis trois mois.