Chronique - Climat: aux cantons de monter au front

La nouvelle s’est un peu perdue dans la masse des résultats des votations du 26 septembre dernier. Le peuple bernois a décidé d’inscrire des objectifs climatiques dans sa constitution. Berne devient ainsi le deuxième canton de Suisse après Genève à mentionner l’urgence climatique dans ce texte fondamental. Sauf qu’à la différence de Genève où l’article 153 relève de la belle déclaration - «l’État met en œuvre des politiques propres à réduire les gaz à effet de serre» - n’obligeant à rien, la constitution bernoise stipule que cantons et communes doivent prendre les dispositions nécessaires pour atteindre la «neutralité climatique» en 2050. Une disposition qui a obtenu le soutien de 64% des votants et qui n’a été rejetée que dans deux arrondissements. Aucun fossé ville-campagne n’a été constaté contrairement à ce qui avait été observé lors du rejet, au niveau national, de la loi sur le CO2.

Est-ce qu’en cette veille de conférence internationale sur le climat (COP26) qui s’ouvre à Glasgow le 1er novembre avec des espoirs mitigés, les cantons, voire les communes, seraient en train de prendre le relais de l’Etat? A Genève, le plan d’investissement massif de 5,9 milliards de francs sur dix ans pour financer la transition écologique confirmerait la tendance. Avec des objectifs extrêmement ambitieux: 60% de réduction des émissions de CO2 d’ici 2030 et neutralité carbone en 2050. Ajoutons à cela le plan des Services industriels genevois (SIG) qui proposent leur propre «pacte climatique». Ils se posent en pionniers et ne craignent pas les objectifs en mode superlatif. Pour n’en citer qu’un: dans neuf ans, 116’000 ménages du canton seront alimentés en solaire contre 20’000 aujourd’hui. Là encore les investissements seront lourds (1,5 milliards sur dix ans).

Alors que l’urgence climatique devient de plus en plus pressante, les régions (communes, villes, cantons) semblent dotées d’une sensibilité plus aiguë à la question climatique et d’une capacité de réaction plus rapide que les Etats centraux figés par la lenteur des processus législatifs et par l’inertie administrative. Mais les autorités régionales-locales n’ont évidemment pas les mêmes leviers, notamment en termes de taxation et d’incitations fiscales, que l’Etat central. Reste que si chaque canton s’engageait à réduire ses émissions de CO2 de 60% en dix ans, la neutralité carbone pourrait être atteinte dans les temps en Suisse, sans le Conseil fédéral. Mais qui veut y croire?

Genève avec son nouveau plan climatique très agressif apparaît désormais dans le peloton de tête des cantons «anti-réchauffement». Il a un double avantage pour réaliser son plan: 1. c’est un canton-ville et les développements d’infrastructures sont plus aisées. 2. Le canton dispose d’une marge de progression spectaculaire aussi bien en matière d’économie d’énergie que de transfert modal où les potentiels de réduction de CO2 sont particulièrement importants. Ses handicaps? On ne les connaît que trop bien et ils ne sont pas à négliger: capacité politique à saborder ses meilleurs projets et dette astronomique.

Le plan climat genevois séduit mais son application sera hautement complexe, politiquement acrobatique, jalonnée d’obstacles techniques et coûteuse pour chacun. Commencera alors le jeu du «qui paie quoi?», de la guerre des charges de rénovation du bâti entre locataires et propriétaires, de la bataille pour l’espace bitume… Et que deviendrait le plan dans l'hypothèse où le gouvernement rebasculerait à droite en 2023? C’est alors qu’on testera la volonté authentique des Genevois et de sa classe politique de sauver leur planète et la peau de leurs enfants.

Pierre Ruetschi Afficher plus Journaliste et directeur exécutif du Club suisse de la presse

