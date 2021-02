Réchauffement climatique – Clim-Expo fait halte en plein air à Pully L’exposition itinérante propose de déambuler sur le Quai Milliquet afin de découvrir différents aspects du réchauffement climatique et son impact au quotidien. Les stations didactiques seront visibles jusqu’au 25 avril.

Clim-Expo explique les conséquences du réchauffement et présente des solutions de façon accessible et divertissante. Ville de Pully L’information se focalise aussi sur le respect de la nature ou les véhicules électriques. Ville de Pully Les passants peuvent découvrir différents aspects du réchauffement climatique le long de stations didactiques. Ville de Pully 1 / 3

Clim-Expo fait halte en plein air et au bord du lac à Pully (VD) jusqu’au 25 avril prochain. L’exposition itinérante propose de déambuler sur le Quai Milliquet et de faire découvrir de manière ludique, le long de stations didactiques, différents aspects du réchauffement climatique et son impact au quotidien.

Réalisée dans le cadre du programme pilote d’adaptation aux changements climatiques de l’Office fédéral de l’environnement (OFEV), Clim-Expo n’explique pas seulement les conséquences du réchauffement. Sous forme de tryptiques et de panneaux, elle présente aussi des solutions de façon accessible et divertissante.

Respect de la nature

À Pully, l’information se focalise aussi sur le travail de sensibilisation au respect de la nature auprès des jeunes au Home-école des Mosses, sur l’arrêt progressif du glyphosate dans les vignes de la Ville, sur divers thèmes liés à l’énergie dont les véhicules électriques ou l’éclairage public et sur la thématique de la végétalisation de l’espace urbain et la problématique des îlots de chaleur, indique la Municipalité de Pully dans un communiqué.

Pour rappel, Clim-Expo est une exposition itinérante conçue par la Maison de la Rivière, à Tolochenaz (VD), en collaboration avec le projet IntegrAlp de l’Université de Lausanne et de la Haute École du paysage, d’ingénierie et d’architecture de Genève (HEPIA). Inaugurée en été 2019 à Château-d’Oex, elle a été visible à Neuchâtel durant l’été 2020. Elle sera encore accueillie dans différentes villes romandes, dont Nyon et Sion. Son parcours se terminera à Berne.

ATS