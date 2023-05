Le Servettien parle retraite – Clichy: «Il me reste la touche finale, devenir entraîneur» Le Français vit ses derniers matches avec Servette. Les derniers sans doute de sa carrière de joueur. Il parle de lui, des Grenat, de son avenir. Interview. Daniel Visentini

À bientôt 38 ans, Gaël Clichy est encore servettien jusqu’en juin. Après, il devrait raccrocher les crampons. BASTIEN GALLAY/GALLAYPHOTO

L’anomalie a surgi un jour de décembre 2020, comme un cadeau de Noël. Gaël Clichy posait ses valises au Servette FC, ce n’était sans doute plus, à 35 ans, le Clichy d’Arsenal et de City, mais, à mesurer ce qu’il a apporté sur le terrain et en dehors, c’était l’assurance d’un professionnalisme exceptionnel et cela s’est vérifié. Deux ans et demi après, il est là, à bientôt 38 ans, il brûle toujours de la même passion, même s’il est lucide: «Il faut être réaliste, continuer à jouer devient compliqué», souffle-t-il sans détour. La fin de son contrat avec Servette, en juin, sera aussi la fin d’une immense carrière. À moins d’une improbable proposition.