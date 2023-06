Fin de cycle – Clichy, Cespedes et Valls ne prolongeront pas avec Servette Tous trois en fin de contrat, Gaël Clichy, Boris Cespedes et Théo Valls quittent le club grenat. Comme Moritz Bauer et Steven Deana. Brice Cheneval

Gaël Clichy aura disputé 83 matches en deux saisons et demi avec Servette. Bastien Gallay.

La fin de cycle se poursuit au Servette FC. Après le départ de l’entraîneur Alain Geiger, en poste depuis 2018, les Grenat se séparent de cinq joueurs: Gaël Clichy, Boris Cespedes et Théo Valls, Moritz Bauer et Steven Deana. Tous arrivent en fin de contrat et ne prolongeront pas leur bail, a annoncé le club ce vendredi.

Développement suit.

