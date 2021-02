Ville de Genève – «Clé-de-Rive redonnera de l’activité au centre-ville» Les partisans défendent un projet «plus essentiel que jamais en temps de crise» et dénoncent le «dogmatisme» de la gauche. Théo Allegrezza

Sophie Dubuis, Jean-Marc Guinchard et Christian Gottschall, représentants du comité politique en faveur de Clé-de-Rive, lors de la conférence de presse organisée par visioconférence mardi 9 février. Photo transmise par le comité.

Surtout ne pas prononcer ce mot. Le comité politique en faveur de Clé-de-Rive s’est évertué à éviter autant que possible l’emploi de «parking» lors de la conférence de presse organisée mardi par visioconférence. Il a fallu attendre quatorze minutes et le troisième intervenant pour l’entendre une première fois. On lui préférera souvent «projet d’infrastructure» ou «opération neutre permettant d’enterrer les places» de stationnement. Le terme honni, sur lequel les opposants appuient eux à l’excès, ne figurera pas non plus dans le communiqué de presse.