Genève, 15 janvier

J’ai lu avec beaucoup d’intérêt l’article de la «Tribune de Genève» où la gauche nous explique qu’elle appelle à rejeter un parking «ringard et dépassé»…

Cette votation démontre parfaitement le clivage qui existe en Ville de Genève. En réalité, le projet Clé de Rive est un excellent projet qui est d’actualité et qui répond clairement et concrètement au besoin au centre-ville. En effet, il est grand temps d’aller de l’avant et de continuer la piétonnisation de notre centre-ville. Il faut rendre aux Genevois des lieux de vie et convivialité. Un vrai marché qui ne perturbera plus le trafic sur le boulevard Helvétique, des terrasses où l’on pourra profiter sans subir les nuisances liées au trafic, bref une amélioration significative de la qualité de vie en plein centre-ville.

Genève a cruellement besoin de ce projet qui j’espère en appellera à d’autres. Les Genevois doivent se réapproprier leurs espaces. Bien entendu, il a fallu également trouver un équilibre avec ce projet, raison pour laquelle il compense, et j’insiste, compense uniquement les places en surface en sous-sol. Enterrer la voiture, voilà qui devrait permettre de rassembler tout le monde.

Mais il semblerait qu’une minorité estime que ce projet est ringard et dépassé tout simplement car il ne correspond pas à leur programme politique. Je suis navré pour eux, mais est-ce que nous voulons encore attendre dix ans pour piétonniser notre centre-ville? Personnellement, j’ai fait mon choix.

Maxime Provini, conseiller municipal PLR ville de Genève