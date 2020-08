Reprise de la compétition en Promotion League – Claudio Morelli: «Derrière les gros calibres, Carouge a une carte à jouer» Le club stellien a traversé un été mouvementé, entre changement de direction et préparation inédite pour un championnat qui s’annonce palpitant. Thibaud Oberli

Claudio Morelli, entraîneur d’ Étoile Carouge: «Ce club a toujours été un vivier magnifique et nous devons travailler à son développement.» Pierre Albouy

À la barre d’Étoile Carouge depuis plus de six mois, Claudio Morelli n’a pas encore pu diriger le moindre match officiel. Mais ce moment très attendu est proche. C’est sur une pelouse de la Fontenette flambant neuve – et synthétique – que les Carougeois vont accueillir samedi le SC Brühl pour la reprise de la Promotion League. Après un changement de présidence très médiatisé, le club stellien se veut toujours ambitieux, tout en préservant l’ancrage local fort et en continuant de travailler avec les jeunes joueurs du canton. À la baguette, Claudio Morelli explique comment il entend jouer sa partition.