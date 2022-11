Prix littéraires – Claudie Hunzinger et son chien emportent le Prix Femina La Vosgienne triomphe avec «Un chien à ma table». Cécile Lecoultre

Claudie Hunzinger, une romancière à la poésie ensorceleuse. (Photo by FREDERICK FLORIN/AFP) AFP

La romancière Claudie Hunzinger allait-elle repartir bredouille de la chasse aux prix littéraires? La plus citée par les jurys d’automne a enfin été récompensée par les dames du Femina, hier, pour «Un chien à ma table» – allusion angélique à la poétesse australienne Janet Frame. À peine déguisé de romanesque, ce texte très autobiographique voit une écrivaine dialoguer avec «Yes», une jeune chienne blessée en cavale, qu’elle a recueillie avec son compagnon plus bourru qu’un vieil ours mité.

À 82 ans, l’auteure se moque de l’âge qui menace, fait claquer ses mots: «Des vioques, j’aime beaucoup ce mot, vioque, il dit l’effarement insoluble de l’enfant qu’on est resté.» Claudie Hunzinger aime dire qu’elle a été «élevée par une bibliothèque». Une formule empruntée à Jules Renard. Héritière de l’esprit libre d’une mère rebelle, dont elle raconta dans deux romans les amours fantasques, cette styliste conjugue les mots et les formes en artiste plasticienne autant que modeleuse du verbe. Deux veines qui fusionnaient dans «Pages d’herbes» au format géant, pages échappées de forêts qui voulaient les contenir toutes.

Elle aime les animaux

Le règne animal guette sans cesse dans son royaume. Coutumière de vaudous étranges dans la ferme du Massif des Vosges qu’elle habite depuis plus de cinquante ans, Claudie Hunzinger avait déjà consacré un texte à deux libraires exilés 1000 mètres d’altitude avec une ânesse et une chienne pour seuls amis. Cette «Survivance» préfigurait «Les grands cerfs», il y a deux ans.

Dans «Un chien à ma table», le constat s’accable encore. Trois solitudes se réchauffent, «le baluchon de poils gris, sale, exténué, famélique» et le couple tout aussi délabré se consolent, brise leurs dernières chaînes. La mort rôde sans tristesse dans ce livre tant ses héros semblent déjà fortifiés par le retour à l’état de nature. Fondant la vieillesse du monde et celle de deux êtres, Claudie Hunzinger s’émerveillerait même presque du miracle, elle qui affirme en conclusion très bien écrire «avec des larmes dans les yeux».

Signalons encore le Prix Femina étranger, qui va à la Britannique Rachel Cusk pour «La dépendance» (Éd. Gallimard).

Claudie Hunzinger, poétesse un peu vaudoue, convoque souvent les animaux dans des livres très humains. JF Paga

Cécile Lecoultre , d'origine belge, diplômée de l'Université de Bruxelles en histoire de l'art et archéologie, écrit dans la rubrique culturelle depuis 1985. Elle se passionne pour la littérature et le cinéma… entre autres! Plus d'infos

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.