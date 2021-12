L’éditorial - Claude-Inga, victime de la cancel culture

Ils ne courent pas les rues, les professionnels de la scène qui applaudissent la démission forcée de Claude-Inga Barbey. Ils étaient plus nombreux à la critiquer lorsqu’elle était encore en place, en mélangeant l’appréciation artistique – «pas drôle» – et l’accusation de racisme – «stéréotypes outranciers». Maintenant qu’une femme poussée vers la porte perd la moitié de son revenu à quelques années de la retraite en déclarant ne plus avoir les épaules assez larges pour supporter la charge dont elle est victime, le malaise grandit. Seuls les plus acharnés osent encore proférer des «bien fait!» dans la froide distance des réseaux sociaux.

Pourquoi ce malaise? Parce que l’on commence à comprendre que Claude-Inga Barbey est la première victime locale de la cancel culture. Soit une dérive du mouvement woke venu des États-Unis. À la base plein de bonnes intentions – assurer la justice sociale –, il s’est transformé en arme – détruire l’ennemi, annuler son discours et sa personne. Or, l’ennemi, c’est celui qui ne pense pas comme vous, pas dans les clous, et qui utilise des mots «interdits».

À l’étranger, nombre d’enseignants se sont fait renvoyer à cause de l’emploi d’un mot tabou. Peu importe si le cours portait justement sur le racisme et son vocabulaire. L’offense était trop forte pour leurs étudiants, qui se sentaient directement visés. C’est le même schéma avec Claude-Inga Barbey: peu importe si son sketch évoque le contrôle numérique social de l’Empire du Milieu par le biais de clichés éculés sur les Chinois. Ses contemporains y voient une attaque envers une minorité d’origine asiatique habitant en Suisse, ce qui réactiverait les mauvais souvenirs vécus dans la cour d’école trente ans auparavant. Problème: cette interprétation binaire fait de vraies victimes. Et pas de celles défendues par une indignation bien-pensante.

Marianne Grosjean est journaliste à la rubrique Genève spécialisée dans les enjeux de société. Auparavant, elle s’est occupée pendant 4 ans de la critique littéraire. Elle a reçu une distinction au Swiss Press awards 2019 catégorie online, pour le longform itinérant “Compostelle prend deux ailes”. Plus d'infos

