Cette haine contre elle. À la suite d’une vidéo mettant en scène une personne transgenre, qui a été mal prise ou mal comprise, ce pour quoi elle s’est dite désolée, et a présenté ses excuses, la comédienne Claude-Inga Barbey est haïe. Et cela notamment par des gens qui se posent en victimes depuis toujours, en affamés d’amour, en manque de compassion pour ce qu’ils sont ou représentent. Ils ont raison: leur combat pour une visibilité apaisée, pour une liberté sexuelle heureuse autant qu’assumée est parfaitement juste, et mérite l’attention contemporaine.

