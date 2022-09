STEEVE IUNCKER-GOMEZ

Vernier, 1er septembre

​Et toc…! Elle est de retour, Manuela! Après un honneur lâchement bafoué par des gens du sérail, censeurs inavoués en mal de rappels, la toqueuse vient de retrouver ses fidèles encenseurs. Et avec eux, un rythme de croisière injustement impacté à l’époque par d’assassines turbulences médiatiques.

Cette convalescence forcée semble avoir eu néanmoins le mérite d’affiner la liste des envies d’une Manuela psychorigide mâtinée d’une Jacqueline névrosée au service d’une Revue 2022 new look. Come-back gagnant telle une piqûre de rappel envers les tolérants d’une République permissive. Profondément affectée par des adieux forcés à la presse, Claude-Inga nous revient plus forte encore par le biais d’un recueil de textes faits de «Poussières du Sahara». Sortes de grains de sable dans le regard angoissé d’un monde au devenir asséché. Belle ambition créative pour autant que rien ne vienne en altérer ni l’esprit ni le style!

D’où nos vifs encouragements à l’heureuse initiative de cette Manuela retoquée aux attentes de fans de la première heure en manque de sautes d’humeur trop longtemps contenues. Un grand merci à cette opiniâtre comédienne de nous revenir et par la plume et par les planches avec une mouture tout autant déjantée de par un contenu tout public et on ne peut plus consensuel.

Parfait timing aussi pour ce retour jubilatoire susceptible de susciter, même auprès de ses plus fidèles détracteurs, un ralliement plus que parfait! Et toc! La boucle est bouclée!

Joseph Crelier

