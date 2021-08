Scène Vagabonde Festival – Claude-Inga Barbey et «Manuela» dépoussièrent l’air du temps À travers son personnage de femme de ménage au parler cash, la comédienne passe un coup de polish caustique sur les tendances du quotidien. Philippe Muri

Claude-Inga Barbey en Manuela. Une heure et quart de rires au parc Trembley. DR

Elle a l’œil, Claude-Inga Barbey. L’oreille aussi pour capter les tics de langage et les tendances en vogue, l’air du temps en somme, avec ce qu’il a de désopilant et d’horripilant. Au parc Trembley, la comédienne inaugure la nouvelle saison du Scène Vagabonde Festival, placée sous la thématique du «mal-être suscité par autrui». Avec son personnage de Manuela, une femme de ménage ibérique au parler cash popularisée à travers 110 capsules vidéo, la Genevoise s’inscrit pile-poil dans cette veine.

Depuis qu’elle a déboulé sur nos écrans il y a trois ans, on sait que Manuela Rodriguez n’a pas la langue dans sa poche. Prompte à passer un coup de polish résolument caustique sur le quotidien, elle conserve sur les planches toute sa tchatche, parlant de tout et de tous sans filtre et avec un humour ravageur. Bien sûr, cette sexagénaire sanglée dans une blouse de nettoyage rose semble sauter du coq à l’âne, passant sans transition de la mobilité douce à James Bond, et de Roger Federer à la nourriture vegan. Mais à l’écouter plus attentivement entre deux fous rires, on se rend compte que sa prose se révèle finement tricotée.