Art lyrique – Claude Cortese nommé directeur de l’Opéra de Lausanne Directeur de la production artistique de l’Opéra national du Rhin à Strasbourg, le musicien succédera à Eric Vigié le 1er juillet 2024. Natacha Rossel

Claude Cortese, futur directeur de l’Opéra de Lausanne. DR

Le nom du futur directeur de l’Opéra de Lausanne est connu. Claude Cortese a été nommé à l’unanimité, parmi 50 dossiers, pour succéder à Eric Vigier à la tête de l’institution lausannoise. Il prendra ses fonctions le 1er juillet 2024.

Musicien de formation, Claude Cortese a obtenu son tout premier contrat à l’âge de 19 ans, en tant que régisseur à l’Opéra de Lausanne.

Par la suite, il s’est illustré au sein de plusieurs institutions lyriques internationales. Il a notamment été régisseur de production au Grand Théâtre de Genève. Dès 2003, il a occupé des postes de direction artistique à Angers Nantes Opéra et à l’Opéra national de Lorraine à Nancy. Il est actuellement directeur de la production artistique de l’Opéra national du Rhin à Strasbourg.

«Sa personnalité et sa capacité à fédérer autour de lui permettront à l’Opéra de Lausanne de développer encore son rayonnement et son succès.» Philippe Hebeisen, président du conseil de fondation, et Grégoire Junod, syndic de Lausanne

«Cette longue expérience professionnelle au niveau directorial lui permet de maîtriser tous les rouages artistiques, techniques et budgétaires inhérents à la programmation des saisons qui lui ont été confiées, indique le conseil de fondation de l’Opéra de Lausanne dans un communiqué. Son réseau international s’est développé au fil des ans et fait de lui une figure reconnue dans le monde lyrique.»

Le bâtiment de l’Opéra de Lausanne. KEYSTONE

Le président du conseil de fondation, Philippe Hebeisen, et le syndic de Lausanne, Grégoire Junod, saluent «la nomination de M. Claude Cortese, dont la personnalité et la capacité à fédérer autour de lui permettront à l’Opéra de Lausanne de développer encore son rayonnement et son succès, au haut niveau de notoriété auquel l’a hissé son directeur actuel, M. Eric Vigié.»

Pour rappel, Eric Vigié a annoncé sa décision de quitter l’Opéra de Lausanne il y a un peu moins d’une année, après vingt ans à la tête de la maison lyrique. Des voix se sont alors élevées contre son style de management. Les accusations pointaient, entre autres, son autoritarisme, du sexisme, une impunité et la fermeture de l’institution à l’extérieur.

