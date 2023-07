Les couples dans l’art (5/5) – Clara et Robert, les soleils noirs Couple fusionnel jusque dans ses partitions, les Schumann incarnent, pour le meilleur et pour le pire, l’idéal romantique. Rocco Zacheo

Robert et Clara dans une lithographie réalisée en 1847 par le peintre Eduard Kaiser. GETTY IMAGES

Un jour, parmi les dizaines de lettres que Robert Schumann a adressées à sa bien aimée Clara, il y a eu ces mots, qui concentrent à eux seuls l’état fusionnel dans lequel étaient plongés les amoureux: «Chacune de tes pensées vient du fond de mon âme, comme moi je te dois toute ma musique.» Tout l’élan lyrique d’une époque, celle du triomphe du romantisme, se retrouve concentré en quelques lignes. Mais il y a surtout, par ces mots, l’illustration d’une trajectoire unique dans l’histoire de la musique, celle qui a vu cheminer on ne peut plus étroitement le destin de deux artistes, jusque dans leurs œuvres respectives, dans un entrelacement indissoluble.

Admiration juvénile

Le sort des Schumann a passionné chercheurs et mélomanes, biographes et historiens. Sans doute parce qu’il tient de l’anomalie, d’une étrange singularité dont on trouve les traces dès les prémices de leur aventure. Remontons le fil du temps alors, jusqu’en 1828. À ce moment précis, Clara Wieck est âgée de 8 ans. Son père Friedrich, professeur de piano très réputé, a su faire jaillir en elle un talent d’interprète époustouflant. La promesse d’une carrière est déjà là lorsqu’un élève de 18 ans débarque à la maison de Leipzig. C’est Robert Schumann, que le maître des lieux accepte de prendre sous son aile et de loger dans une petite chambre.

D’entrée, le jeune homme ressent une admiration profonde pour sa cadette de dix ans. De l’amour déjà? Peut-être. Toujours est-il que le fil des sentiments ne fera que s’épaissir les années passant. Ce d’autant qu’à la virtuosité précoce de l’enfant se joint une veine créatrice affirmée. Clara compose quatre «Polonaises», son opus 1, à 11 ans seulement. Huit ans plus tard, en 1838, Robert déclare officiellement son amour à sa complice. Sa réaction? «Je pense à notre avenir que je présage si heureux, s’enflamme-t-elle. De plus en plus je sais que ma vie t’appartient. Tout m’est indifférent sauf mon art. Mon art, c’est toi.» Bonheur donc? Ils se marièrent et eurent beaucoup d’enfants? Pas si vite.

«Clara compose une pièce? Robert en fait une variation. Elle écrit une «Romance», il l’enlumine à son tour.»

Car une première ombre voile cette promesse, celle d’un père qui ne veut rien savoir de cette union et qui considère le prétendant comme un misérable élève, indigne du talent de sa fille. Il est vrai que Clara, à cette époque, est une diva reconnue partout en Europe. De Paris à Vienne, tout le monde se l’arrache; Goethe, Paganini, Mendelssohn et Chopin célèbrent son génie. Friedrich Wieck rêve d’un autre destin pour la musicienne prodigieuse, il décide alors de l’éloigner de son amoureux en l’envoyant à Dresde.

Le tribunal et le mariage

La passion résiste pourtant, par lettres cachées interposées, mais aussi par un incessant dialogue musical. Clara compose une pièce? Robert en fait une variation. Elle écrit une «Romance», il l’enlumine à son tour. Un jour, le père fait croire au prétendant que sa fille vit désormais d’autres histoires. Le monde, celui de Schumann, s’arrête pendant des mois. Tout semble terminé. L’amour désespéré, la passion étouffée surgissent alors dans cette «Fantaisie op. 17» où les élans enflammés et méditatifs, si schumaniens, traversent les trois mouvements.

Puis tout redémarre à la faveur d’un retour de Clara à Leipzig pour un récital durant lequel elle joue un extrait des «Études symphoniques op.13» de Robert. Celui-ci en est bouleversé et compose dans la foulée les célèbres «Davidbündlertänze», puis tant de pièces majeures pour piano.

L’union entre les deux sera officielle en 1840. Elle passera par le tribunal, tout d’abord, où le père Friedrich est convoqué après ses multiples refus et où il est débouté face au couple. Puis par une petite église près de Leipzig. Une autre vie commence alors, qui ne va pas toujours pour le mieux, tant s’en faut. Car, par-delà l’Allemagne, Robert reste le conjoint de la pianiste de génie. Dès lors, il s’emploiera plus ou moins consciemment à limiter le rayonnement de Clara, qui enchaînera par ailleurs les grossesses, huit en tout. Avec les années, le couple s’assombrit, il connaît ici et là des retours d’éclats, la preuve en 1841 par ce cycle de Lieder, «Liebesfrühling op.37/12», œuvre conjugale unique dans l’histoire.

Les années suivantes, passées dès 1850 à Düsseldorf, sont celles de l’avancée inexorable de la maladie de Robert, dont le mal-être le pousse jusqu’à se jeter dans le Rhin. Il sera sauvé par des pêcheurs avant de sombrer définitivement dans la folie, alors que ses activités de chef d’orchestre ont tourné au fiasco. Interné vingt-neuf mois durant dans l’asile d’Endenich, il y mourra en 1856 à l’âge de 46 ans seulement. Durant ce long séjour, jamais Clara ne lui rendra visite, sinon trois jours avant son décès. L’existence de la veuve sera dès lors consacrée au rayonnement de l’œuvre de Robert. La publication de l’imposant catalogue chez Breitkopf & Härtel est son dernier grand geste d’amour envers cet homme rencontré à l’âge de 8 ans.

Rocco Zacheo a rejoint la rédaction de la Tribune de Genève en 2013; il s'occupe de musique classique et d'opéra et se consacre, de manière ponctuelle, à l'actualité littéraire et à des événements culturels disparates. Auparavant, il a évolué pendant neuf ans au journal Le Temps et a collaboré avec la RTS La Première. Plus d'infos

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.