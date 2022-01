Jonction – Clap de fin pour le Cabinet, mais l’engouement est toujours là Le fameux bistrot du boulevard Saint-Georges ne sera pas repris par ses employés, mais l’association du Nouveau Cabinet pourrait demeurer. Fabien Kuhn

L ’association Le Nouveau Cabinet a vait pour but la reprise du lieu et la p erpétuation de l’esprit du café, festif, intergénérationnel, associatif et avec une grande diversité culturelle. OLIVIER VOGELSANG

Au 54, boulevard Saint-Georges, un bistrot populaire a vécu. En mars 2020, lors du premier confinement, Le Cabinet a fermé ses portes pour ne plus rouvrir. Victime du Covid? Pas forcément, mais il y a un peu de ça aussi. Ses collaborateurs s’étaient pourtant fédérés dans l’association Le Nouveau Cabinet avec pour but la reprise du lieu et la perpétuation de l’esprit du café, festif, intergénérationnel, associatif et avec une grande diversité culturelle. Mais le bistrot ne sera pas repris par ses employés. Un dénouement quelque peu amer.

«Après la pandémie, je suis convaincue qu’il faudra des lieux comme le Cabinet. Il y a de la place pour cela à Genève.» Laura Drompt, membre de l’association «Le Nouveau Cabinet»

Et cela malgré la forte mobilisation extérieure, les multiples soirées de soutien, la levée de fonds sous forme de prêts ou encore le financement participatif sur internet. Il n’y aura donc pas d’autogestion, de gouvernance horizontale, ni de propriété partagée, si chères à l’association. «Nous sommes des utopistes et des rêveurs, dit Xavier Ripolles, membre de l’association. Mais ça ne s’est pas très bien passé et, finalement, la régie a eu le dernier mot. Il y avait trois dossiers et le nôtre n’a pas été retenu. Pour moi, c’est triste, car il y a eu un véritable élan de solidarité. Beaucoup de monde croyait dans ce café et son esprit.»

Les salariés du Cabinet veulent racheter leur bistrot Pourtant, la levée de fonds a bien fonctionné. Pour Laura Drompt, également membre du «Nouveau Cabinet», «le projet était financièrement solide, mais il y a eu des blocages à d’autres niveaux. On a fait plusieurs offres qui ont toutes été refusées. Pourtant, elles étaient raisonnables, à la hauteur du lieu. On y a cru à fond et nous étions très soutenus par la communauté qui voulait sauver l’esprit de l’établissement.»

Restituer les fonds

Désormais, l’association va devoir procéder à la restitution des contributions financières qui ont porté le projet jusqu’à ce jour. Quant aux dons obtenus grâce à la campagne de financement participatif sur la plateforme WeMakeIt, ils ont en partie servi à couvrir les frais administratifs, bancaires et les honoraires d’avocat.

Mais ce fut une expérience enrichissante pour la dizaine de membres de l’association. «Une bonne expérience, comme le dit Laura Drompt, avec une très belle énergie au niveau de l’équipe.» Une assemblée générale aura lieu prochainement afin de discuter de l’avenir de l’association. «Je suis persuadée que notre modèle de fonctionnement pourrait être appliqué ailleurs, conclut Laura Drompt. Après la pandémie, je suis convaincue qu’il faudra des lieux comme le Cabinet. Il y a de la place pour cela à Genève.»

